Els anticonceptius i el càncer de mama

Les dones que prenen pastilles anticonceptives que alliberen hormones s’enfronten a un petit augment, però significatiu, del risc de càncer de mama, segons un estudi publicat dimecres a la revista New England Journal of Medicine, que va seguir 1,8 milions de dones daneses d’entre 15 i 49 anys durant més d’una dècada. Fins ara, moltes dones creien que els anticonceptius hormonals més nous eren molt més segurs que els que van prendre les seves mares o àvies, que tenien dosis més elevades d’estrògens, però aquest estudi confirma que el risc és el mateix.

S’estima que, per cada 100.000 dones, l’ús d’anticonceptius hormonals provoca 13 casos addicionals de càncer de mama a l’any. És a dir, per cada 100.000 dones que utilitzen anticonceptius hormonals, hi ha 68 casos de càncer de mama anuals, en comparació amb els 55 casos a l’any entre les dones que no en prenen.

Anys enrere ja s’havia relacionat l’ús de pastilles anticonceptives amb el càncer de mama, però aquest és el primer estudi que examina els riscos de les formulacions de pastilles actuals en una gran població. L’estudi va trobar poques diferències de risc entre les formulacions.

La investigació també suggereix que l’hormona progestina, àmpliament utilitzada en els mètodes actuals de control de la natalitat, pot augmentar el risc de càncer de mama. “Els ginecòlegs van assumir que una dosi més baixa d’hormona significava menys risc de càncer. Però hi ha el mateix risc. És petit, però és mesurable, i si hi afegim tots els milions de dones que prenen la píndola és una qüestió important de salut pública”, assegura l’oncòloga Marisa Weiss, fundadora de la web Breastcancer.org. El nou estudi ha trobat que cap anticonceptiu modern està lliure de risc. “Hi havia esperança que els anticonceptius contemporanis estiguessin associats a un risc més baix, però aquest estudi demostra que no”, diu David J. Hunter, professor d’epidemiologia i medicina de la Universitat d’Oxford. Les pastilles actuals tenen dosis més baixes d’estrògens, raó per la qual els investigadors esperaven que el risc fos també més baix. “Va ser sorprenent observar aquesta associació”, admet Lina S. Mørch, investigadora de la Universitat de Copenhaguen i autora principal de l’estudi. Els investigadors van concloure que les usuàries d’hormones van experimentar un augment del 20% en el risc relatiu de càncer de mama en comparació amb les que no en van usar, tot i que en termes absoluts el risc és més petit. Les probabilitats augmentaven entre les dones que van usar anticoncepció hormonal durant més de deu anys. Entre les que van fer servir hormones durant cinc anys, l’augment del risc de càncer de mama es va mantenir fins i tot després d’interrompre’n l’ús, diu Mørch. L’estudi té algunes limitacions, segons els autors, perquè no es van tenir en compte factors com l’activitat física, la lactància materna i el consum d’alcohol, que també poden influir en el risc de tenir càncer de mama.

Una opció còmoda

El Col·legi Nord-americà d’Obstetres i Ginecòlegs (ACO) ha dit que avaluaria acuradament els resultats de l’estudi, però ha subratllat que els anticonceptius hormonals eren per a moltes dones “l’opció més segura, eficaç i accessible”. Els experts assenyalen que els anticonceptius orals també tenen alguns beneficis, i estan associats amb una reducció del risc de càncer d’ovari, endometri i, eventualment, dels colorectals.

El vicepresident del col·legi d’obstetres nord-americà, Chris Zahn, reconeix un vincle entre el risc de càncer de mama i l’ús d’hormones, però insta les dones a consultar amb el seu metge abans de fer canvis. “És important que les dones se sentin segures i còmodes amb la seva opció anticonceptiva”, diu.

El que realment ha sorprès els investigadors és que l’augment del risc no es limitava a les dones que utilitzaven anticonceptius orals, sinó que també s’observava en dones que utilitzaven dispositius intrauterins que contenien l’hormona progestina i que es van enfrontar amb un augment del risc del 21%, en comparació amb les que no els van fer servir.