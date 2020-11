Els anticossos que protegeixen del covid duren almenys cinc mesos

La majoria de persones que passen el covid-19 de manera lleu o moderada generen anticossos capaços de neutralitzar el virus com a mínim fins a cinc mesos després de l’inici dels símptomes. Això conclou un estudi fet a partir de mostres de sang de 30.082 malalts a l’Hospital Mount Sinai de Nova York. Els resultats de l’estudi, que contradiuen alguns treballs anteriors, s’han publicat a la revista Science.

“Tot i que hi ha estudis que sostenen que els anticossos contra aquest virus desapareixen ràpidament, nosaltres hem trobat just el contrari”, explica en un comunicat Florian Krammer, investigador de la Icahn School of Medicine del mateix hospital, un dels autors de la recerca. Els científics han comprovat que, efectivament, el 92,88% dels pacients estudiats, entre els quals hi ha asimptomàtics i un 5% d’hospitalitzats, generen nivells alts d’anticossos. La resta també en generen, però en menys quantitat.

Aquests resultats indiquen una cosa ben diferent del que concloïa un estudi publicat al juny a la revista Nature Medicine, que havia observat que els anticossos del 40% dels malalts asimptomàtics desapareixien al cap de vuit setmanes. Tot i que aquest altre estudi s’havia fet servir en alguns àmbits com a referència per a la durada de la immunitat, es tracta d’un treball que només va analitzar els casos de 37 persones. A més, el tipus d’anticossos que havia estudiat no tenien capacitat de neutralitzar el patogen: atacaven la proteïna NP del virus, que es troba a l’interior del microbi o, també, a les cèl·lules infectades, i un trosset molt petit de la proteïna S que el virus utilitza per esmunyir-se dins de les cèl·lules.

La proteïna S

Aquests anticossos poden reduir la multiplicació del virus, però difícilment la poden impedir, perquè no intervenen directament en el mecanisme que utilitza el SARS-CoV-2 per accedir a l’interior de les cèl·lules. El nou estudi, en canvi, ha analitzat uns anticossos capaços d’adherir-se a la proteïna S, de manera que són capaços de bloquejar-lo i evitar la infecció.

Els resultats de l’estudi indiquen que, del 7,12% de pacients que generen nivells baixos d’anticossos, la meitat són capaços de neutralitzar el virus. Del 92,88% restant que produeixen quantitats altes d’anticossos, gairebé tots tindrien aquesta capacitat neutralitzadora. En total, el 94% de les persones estudiades haurien generat nivells prou alts per bloquejar el virus. Els científics ho han comprovat en 120 de les mostres d’anticossos que han combinat amb virus al laboratori. Les quantitats observades, a més, són superiors a les que s’ha vist que protegeixen els macacos de la infecció per SARS-CoV-2. Segons els autors, aquestes dades indiquen que la probabilitat de reinfecció és baixa i que, en cas de produir-se, el més probable és que es tracti d’una forma lleu de la malaltia.

Seguiment de pacients

D’altra banda, els nivells d’anticossos detectats s’han mantingut estables durant els tres primers mesos després de la infecció i han disminuït lleugerament al cap de cinc mesos, que és el temps material de què ha disposat l’estudi. Això s’ha comprovat en 121 pacients. Els científics, com és natural, tenen la idea de seguir aquests mateixos pacients per comprovar fins quan es mantenen els nivells d’anticossos amb capacitat neutralitzadora. “Aquests resultats poden contribuir a la gestió de la pandèmia i ser útils per al desenvolupament de vacunes”, apunta en un comunicat Carlos Cordon-Cardo, metge i investigador de l’Hospital Mount Sinai i també autor de l’estudi.

“És un treball de molta qualitat científica”, comenta Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. “A més, com que s’ha fet amb un gran volum de persones, es tracta de l’estudi més important sobre la immunitat del covid-19 fet fins avui”, destaca. Almirante també pensa que els resultats són importants perquè “mostren que la reinfecció és poc probable i que, si les vacunes poden generar una resposta com la de la infecció natural, aquesta resposta pot durar com a mínim cinc mesos”.

Més enllà dels resultats de l’estudi, que aporten un punt d’optimisme a la complicada situació actual de la pandèmia, és interessant tenir en compte que, encara que els anticossos desapareguin al cap d’un temps, la capacitat del cos d’estar protegit d’una infecció per coronavirus podria no desaparèixer. Els anticossos són una de les estratègies que utilitza el cos per protegir-se dels virus, però n’hi ha d’altres. Els anomenats limfòcits T assassins són una de les més brutals i efectives: la seva tasca consisteix en anihilar directament les cèl·lules infectades i, amb això, eliminar els centenars o milers de partícules virals que les infecten. Ja fa 50 anys que se sap que la immunitat humana contra els virus es basa en aquestes cèl·lules assassines. “Aquests limfòcits poden estar presents molt de temps i oferir protecció encara que no hi hagi anticossos”, confirma Manel Juan, cap del servei d’immunologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, que també destaca la qualitat i rellevància del treball publicat a Science.