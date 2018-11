Els antiinflamatoris poden millorar anomalies cognitives que es produeixen en deixar de fumar

Els antiinflamatoris podrien millorar les alteracions cognitives que es produeixen en deixar de fumar, segons una investigació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que ha estudiat les alteracions en aprenentatge i memòria derivades de l'abstinència al tabac. El treball, publicat a la revista 'Brain, Behavior and Immunity', obre les portes a desenvolupar noves estratègies per tractar la dependència a la nicotina, segons ha explicat Fernando Berrendero, un dels líders de la investigació.

La investigació de l'equip de científics del Laboratori de Neurofarmacologia-NeuroPhar de la UPF ha provat en ratolins que el tractament amb antiinflamatoris reverteix les alteracions cognitives causades per l'abstinència a la nicotina. Segons Berrendero, l'abstinència primerenca a la nicotina provoca efectes no desitjats, amb símptomes físics, afectius i cognitius. Entre aquests últims hi ha el dèficit en l'atenció i les alteracions en la memòria, efectes als quals s'atribueixen recaigudes en el consum de tabac en els primers dies després de l'intent de deixar de fumar. Així, alguns fàrmacs comercialitzats per tractar el tabaquisme, com la vareniclina, actuen millorant l'estat d'ànim i la funció cognitiva durant el principi del període d'abstinència.

"En aquest estudi, en què hem utilitzat models en rosegadors, hem demostrat que els dèficits cognitius s'associen a un procés inflamatori en àrees cerebrals clau en la regulació de la memòria, com l'hipocamp i l'escorça cerebral", ha comentat Berrendero. Concretament, van observar una activació de la microglia i un increment en l'expressió de citoquines en aquestes àrees cerebrals.

Els resultats formen part de la tesi doctoral de Rocío Saravia, primera autora de l'article, que detalla que "el tractament amb un cannabinoide no psicoactiu amb propietats antiinflamatòries, el cannabidiol, així com amb un antiinflamatori no esteroidal (AINE), la indometacina, va revertir les alteracions cognitives de l'abstinència a la nicotina, així com els marcadors inflamatoris que s'hi associen".

"La possibilitat de poder abordar amb fàrmacs antiinflamatoris un dels aspectes menys coneguts de l'abstinència a la nicotina, les alteracions en aprenentatge i memòria, que desenvolupen un paper clau en la recaiguda al consum, pot obrir una estratègia terapèutica altament innovadora per tractar la dependència a la nicotina", ha conclòs Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la UPF i colíder de l'estudi. En el treball també hi han participat els investigadors Marc Ten-Blanco i María Teresa Grande, de la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid.