L'anunci a favor de l'escola pública signat pel departament d'Educació és en realitat de la Fapac

Era, suposadament, la primera vegada que el departament d'Educació feia un anunci reivindicant només l'escola pública. A primera hora del matí ha començat a córrer per les xarxes socials un espot en què es subratllen valors com la participació, el creixement personal, el pensament crític o la creativitat, tots vinculats a l'escola pública. Al final, hi apareixia el logotip del departament d'Educació. Però en realitat no hi ha la conselleria de Josep Bargalló al darrere: és una campanya de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la Fapac, que unes hores després ha reconegut que són ells els impulsors de l'anunci de "Escola Pública Catalana", una 'plataforma' que arriba una setmana després que es presentés públicament la campanya de les quatre patronals de l'escola concertada, que per primer cop -tal com va avançar l'ARA- faran campanya conjunta per la preinscripció.

Segons un comunicat de la Fapac, han volgut "utilitzar el logo del departament com a crítica i toc d'atenció", perquè retreuen a l'administració que "no faci campanya en defensa de la xarxa d'escoles públiques" durant el procés de preinscripció, que aquest any serà del 29 de març al 9 d'abril. La Fapac lamenta "l'equidistància entre l'escola pública i la privada-concertada" del departament i, amb l'anunci, volen que l'administració "assumeixi que la pública és l’única que pot garantir el dret fonamental a l'educació" i que, per tant, aquesta campanya l'hauria de fer el Departament d’Educació, com passa en altres comunitats autònomes, i no la FaPaC.

De fet, en l'anunci final acaben dient que "Aquest vídeo l'hauria d'haver fet el departament d'Educació però és una iniciativa de la Fapac". La federació expressa les seves disculpes cap aquelles persones que s’hagin pogut sentir ofeses per la fórmula utilitzada en la difusió de l'espot, utilitzant el logo del Departament d’Educació.