L'AMB anuncia una reducció del 5,7% de la tarifa de l'aigua a partir de l'any vinent

El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha anunciat aquest dimecres que a partir de l'1 de gener del 2020 el preu de l'aigua s'abaratirà un 5,7% dins de l'àmbit gestionat per Aigües de Barcelona. Aquesta actualització va en la línia de les successives rebaixes els últims anys en el rebut.



Aquest nou decrement fa que la factura de l'aigua en el període 2016-2020 s'hagi reduït un 9,5%. Això es tradueix en el fet que el 2020 la ciutadania pagarà gairebé 32 milions menys del previst si no s'haguessin corregit els excessos tarifaris des del 2015, gairebé 52 milions si es té en compte l'IPC acumulat.



Badia ha recordat que durant aquest mandat l'AMB s'ha proposat "fer valer el dret a l'aigua com un dret bàsic i universal" i que això s'ha materialitzat en un canvi de tendència amb baixades constants de les tarifes per tal que "es pagui allò que realment val el servei". Aquesta nova reducció del preu de l'aigua ha sigut possible perquè l’AMB ha rebaixat la despesa formulada per l’empresa en diferents partides del servei, com ara l’energia elèctrica, les assessories, els treballs de manteniment per a tercers i les partides de publicitat.



Durant el mandat 2015-2019, la reducció de la tarifa metropolitana de l'aigua ha sigut constant. El desembre del 2016 es va reduir un 2,4% i el març del 2018 es va aprovar una rebaixa de l'1'65%. Tot i haver-hi una proposta, el novembre del 2018, d'un augment del 4,1% en la tarifa, finalment l'empresa ha decidit abaixar un 5,7% la tarifa de cara al 2020 i congelar les tarifes durant aquest 2019. La proposta serà portada a votació el proper ple del consell municipal, el 26 de març.