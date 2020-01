Menys anuncis de joguines per Nadal, però més sexistes que mai

Les nenes es disfressen i es maquillen i tenen cura d'un ninot que emula un nadó o una mascota. Els nens juguen amb videoconsoles i es preparen per defensar-se, simulen lluites i condueixen vehicles teledirigits. Aquesta és la visió esbiaixada, binària i sexista que la televisió i les plataformes digitals segueixen oferint de les joguines durant la campanya de Nadal, segons denuncia el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en el seu informe anual.

Pràcticament la meitat dels anuncis (48%) que es van passar a TV3, al Super3 i a 8tv entre el 10 d'octubre i el 15 de desembre contenien estereotips de gènere, un 17% més que l'any anterior i una de les pitjors dades registrades des que l'ens va començar a fer-ne seguiment (2001). Aquesta tendència preocupa la Generalitat de Catalunya perquè la xifra d'espots emesos s'ha reduït significativament en només dos anys (de 225 a 107) i, tot i això, bona part teixeixen una correlació entre les joguines que s'exhibeixen i el gènere de qui apareix com a protagonista del relat publicitari.

La segregació per sexe en l'oci infantil, però, encara és més flagrant a les xarxes, en què la mostra d'espots s'ha duplicat en només un any. El CAC alerta que les plataformes digitals com YouTube són un caldo de cultiu per a l'encasellament sexista dels gustos en funció dels rols de gènere, ja que esdevenen un sistema de promoció amb audiències molt nombroses. De fet, en el 77% dels vídeos que protagonitzen youtubers menors d'edat examinats per l'ens (vuit) es promocionen nines, ninots i jocs d'imitació relacionats amb l'aspecte d'una persona adulta (miralls, ungles, pintes i maquillatges, per exemple) quan tenen com a destinatàries les nenes, i s'opta per figures que representen l'acció i la lluita, vehicles en miniatura, armes i jocs d'habilitat i punteria quan el potencial receptor és un nen.

"Sota l'aparença d'un joc, tenen un gran impacte en la percepció que els infants poden tenir dels rols de les dones i dels homes en la societat" Roger Loppacher president del CAC

El CAC ha detectat 88 vídeos en què es promocionen 186 joguines i es legitimen els estereotips de gènere. En conjunt, acumulen 117 milions de visualitzacions. "L'elevada presència d'estereotips que reben els nens i nenes a YouTube és un tema molt preocupant: sota l'aparença d'un joc, aquests vídeos tenen un gran impacte en el desenvolupament educatiu dels infants i en la percepció que poden tenir dels rols de les dones i dels homes en la societat", ha alertat el president de l'organisme, Roger Loppacher.

El CAC exigeix a les marques, als youtubers, a les empreses de publicitat i a les plataformes digitals i de comunicació "més responsabilitat", especialment en els vídeos que es dirigeixen a infants i adolescents. L'objectiu –apunta Loppacher– és evitar perpetuar el sexisme en la publicitat.

Per a elles, el color rosa i els diminutius

En set de cada 10 vídeos, els colors i el llenguatge són sexistes i discriminatoris. En els espots protagonitzats per nenes s'edulcora la gamma cromàtica amb tons pastel (especialment el rosa) i es defugen els colors vius i estridents. A més, la veu en off –sempre femenina– fa servir paraules com plorar, descobrir, llàgrima o xumet i, sovint, escull diminutius.

Passa radicalment el contrari quan els protagonistes són els nens, segons l'anàlisi del CAC: hi predominen colors primaris (blau, vermell, groc i verd) i les imatges s'acompanyen de paraules com atacar, preparar-se, defensa i velocitat. En altres paraules: mentre que a elles se'ls reserva un rol superficial i naïf, a ells se'ls anima a competir i a valdre's a partir de la força.

En els espots de joguines, a les nenes els correspon l'esfera privada, la maternitat i la cura de l'aspecte físic, i als nens, la competició i la lluita

"Tot i que els missatges que transmeten són diversos –descriu el CAC en el seu informe–, coincideixen a proposar la segregació dels espais de nenes i nens ja des del joc i l'atribució de rols diferenciats: a les dones els correspondria l'esfera privada, la maternitat i tenir cura de l'aspecte físic, i als homes, la competició i la lluita".

Si bé nens i nenes comparteixen protagonisme en quatre de cada 10 anuncis, la publicitat crea un marc mental de separació en funció del sexe de l'infant i únicament els posa en un mateix grup quan la joguina que s'oferta és un joc de taula o formen part d'un espot per inaugurar els catàlegs d'establiments de joguines. Amb tot, l'anàlisi també constata alguns anuncis en què es programen contraestereotips: la nena juga amb un vaixell pirata i el nen amb una cuineta, per exemple.