Aparcament gratuït a canvi d'entrar a Barcelona en transport públic

Els aparcaments propers a les estacions de tren de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) tenen per primer cop places d'estacionament reservades per a usuaris que optin per fer el trajecte fins a Barcelona en transport públic en lloc de fer-ho en vehicle privat. Aquests aparcaments dissuasius s'assagen a Sant Joan Despí i a Castelldefels amb la vista posada a estendre'ls a d'altres poblacions properament per incentivar l'ús del tren o l'autobús per sobre del cotxe particular a l'hora d'entrar a la capital catalana.

Els anomenats 'Park & Ride' (P+R) són places gratuïtes gestionades a través d'una aplicació mòbil on l'usuari registra les seves dades i el títol de transport adquirit. Un cop es fa el trajecte de tornada en tren o autobús fins a l'aparcament per recollir el cotxe, hi haurà una màquina validadora que comprovarà que s'ha fet un bon ús del servei abans de retirar el vehicle. Deixar el cotxe en aquestes places sense complir els requisits, avisen des de l'AMB, comportarà una sanció i seran els vigilants o policia local del municipi els encarregats de fer els controls.

La iniciativa dels aparcaments dissuasius ha començat amb 41 places a Sant Joan Despí i 100 a Castelldefels, en aparcaments propers a les estacions de Renfe. L'AMB té detectats més de 80 aparcaments propers a estacions ferroviàries (tant de Rodalies com d'FGG) on es podria instal·lar el 'Park & Ride'. De les 6.000 places que sumen aquests espais per aparcar, l'ens metropolità s'ha proposat habilitar-ne 1.500 d'ús preferent per a usuaris del transport públic per tal de veure el grau d'acceptació de la mesura.

540x306 Una màquina comprovadora dels nous aparcaments 'Park & Ride' / AMB Una màquina comprovadora dels nous aparcaments 'Park & Ride' / AMB

"Un dels greus problemes que tenim és l'aire que respirem", ha subratllat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, per justificar la creació del Park & Ride que ha de reduir l'ús del vehicle privat. Els aparcaments prioritaris funcionaran de dilluns a divendres des de les cinc del matí fins les onze de la nit.

Poveda ha reivindicat les accions que s'estan fent des del món local per millorar la qualitat de l'aire però ha aprofitat per retreure al govern espanyol implicació: "L'Estat hauria de presentar un pla d'actuacions per combatre la contaminació atmosfèrica de forma decidida a les grans àrees metropolitanes.