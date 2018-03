El jove que apareix en un vídeo mentre l'agredeix un guàrdia urbà de Lleida denuncia els fets

El jove que apareix en un vídeo en el qual es pot veure que un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida li dona puntades de peu i cops de puny i li acaba llançant una cadira mentre és a terra, ha presentat aquest divendres una denúncia al jutjat de guàrdia. Per la seva banda, l'Ajuntament ha decidit finalment obrir un expedient informatiu al policia i està reunint la documentació per traslladar-la al jutjat.

La policia de lleida en Cataluña pic.twitter.com/KTAdIxEHBJ — Yuseff (@Yuseff64955826) 1 de març de 2018

L'advocada del jove, Eva Udi, ha explicat en declaracions a Europa Press que en la denúncia es demana investigar l'agent per un delicte d'agressions, un altre contra la integritat moral i un de tortures "perquè dins d'aquest delicte es preveu la possibilitat que l'agressió s'hagués produït per algun tipus de discriminació" -els dos denunciants són de nacionalitat marroquina-.

Inicialment el jove que apareix a les imatges i un altre noi van quedar detinguts per un incident anterior. Dijous el jutge els va interrogar i els va deixar en llibertat amb càrrecs. Ahir el consistori va assegurar que les imatges eren "parcials" i que anteriorment els joves havien protagonitzat uns aldarulls, però aquest divendres ha obert un expedient per depurar responsabilitats. La regidora de Seguretat Ciutadana, Sara Mestres, ha insistit que el relat dels fets "comença abans"; amb tot, ha afegit que la Paeria "està recollint totes les dades i tota la informació" per traslladar-la al jutjat.

La filmació es va produir aquest dimecres, a prop de les 22.00 h, quan veïns d'un bar del carrer Comtes d'Urgell van avisar la Guàrdia Urbana per l'enrenou que hi havia a fora i els agents van voler identificar dos joves que després va aturar. La persona que era al bar i va gravar la pallissa al cap de poc va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i va difondre les imatges.