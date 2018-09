L'apnea del son, un factor de risc tumoral per als més joves

L'apnea del son afavoreix el desenvolupament del càncer de pulmó entre els més joves. Aquesta és la conclusió a què un equip d'investigadors catalans ha arribat després de comprovar en ratolins que la manca d'oxigen mentre es dorm (hipòxia) accelera el creixement de tumors en els adolescents. L'estudi, que s'ha provat en ratolins joves i vells amb edats comparables a les de pacients amb malalties cròniques respiratòries, constata que l'edat avançada és un factor de protecció contra aquest tipus de malaltia.

L'apnea obstructiva del son (AOS) és una malaltia crònica que afecta un de cada deu adults arreu del món i la seva conseqüència immediata és la hipòxia intermitent, que està estretament relacionada amb l'aparició de tumors. "El nostre repte és identificar i demostrar les conseqüències fisiopatològiques de l'apnea del son i contribuir al desenvolupament de la medicina personalitzada", assegura Isaac Almendros, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i encarregat de liderar l'estudi que analitza els possibles efectes de l'AOS en el càncer.

A la investigació hi han participat científics del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa per a les malalties respiratòries de la Universitat de Barcelona (Ciberes) i l'Hospital Clínic de Barcelona, així com experts de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (València), l'Hospital Universitari Virgen de Valme (Sevilla) i la Universitat de Chicago (Estats Units).