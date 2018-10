L'Estat aposta exigir assegurances als patinets elèctrics

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que s'hauria de regular l'assegurança dels patinets elèctrics perquè "poden causar danys importants" a tercers, com per exemple vianants.

Ho ha explicat aquest dijous després de reunir-se, juntament amb el director general de Trànsit, Pere Navarro, amb víctimes d'accidents de trànsit. El ministre ha fet referència a la mort, aquest dimecres, d'una dona de 39 anys que el 9 d'octubre anava en patinet elèctric per Sabadell i va ser atropellada per un camió. "Aquest cop, desgraciadament, ha sigut una víctima, però també es poden convertir en victimaris".

Marlaska considera que la llei hauria d'"exigir que hi hagi una assegurança, una garantia que la víctima de qualsevol tipus de sinistre causat per aquests nous vehicles també quedi perfectament coberta". El ministre també ha recordat que l'Estat durà a terme una modificació del reglament de circulació per tenir en compte "aquests nous vehicles" que circulen per les ciutats.

L'augment del nombre de víctimes mortals a les carreteres i la possible reforma del Codi Penal per endurir les penes a infractors de trànsit han sigut altres de les preocupacions expressades per Marlaska.