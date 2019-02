Un grup apunyala un turista per robar-li un rellotge de 7.500 euros a Barcelona

Un grup de diverses persones ha apunyalat tres vegades un turista per robar-li un rellotge valorat en uns 7.500 euros al districte de Ciutat Vella de Barcelona, encara que la vida del jove no corre perill. L'agredit ha sigut traslladat al CAP Pere Camps amb tres ferides. Segons ha avançat 'El Mundo', els fets s'han produït cap a les 3 h de la matinada d'aquest dijous al carrer Doctor Aiguader. Els Mossos d'Esquadra estan buscant els autors per un delicte de robatori amb violència.