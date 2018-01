Una dona mor apunyalada a Tenerife a mans de la parella, que s'estavella amb el cotxe mentre fuig

Una dona de 46 anys i nacionalitat veneçolana assassinada a ganivetades ahir a la nit al seu domicili del municipi tenerifenc de Los Realejos a mans de la seva exparella, a qui havia denunciat prèviament per maltractaments, s'ha convertit en la primera víctima mortal de violència masclista del 2018 a l'Estat. El presumpte autor del crim, de 68 anys i originari de Tenerife, ha quedat detingut, tot i que els agents el custodien a l'hospital on ha quedat ingressat després que s'estavellés amb el cotxe mentre fugia de l'escena del crim.

La Policia Local dels Realejos ha trobat el cos de la víctima a l'interior del domicili amb ferides d'arma blanca. Els veïns els haurien avisat després d'escoltar una baralla. La dona havia denunciat el detingut -amb qui havia mantingut una relació durant 10 anys que ara s'havia trencat- fa dues setmanes, però només per agressions verbals. La demanda es va considerar de "risc baix" i es va arxivar, segons ha explicat el subdelegat del Govern a la província de Santa Creu de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra.

Segons el relat policial, la nit de divendres, i després de mantenir una "forta discussió", l'home va abandonar el domicili amb una menor de 9 anys, néta de la víctima i a la qual ell havia reconegut com a filla, i la va portar a casa de un conegut al Port de la Creu, on ha estat localitzada en bon estat. Després d'aquesta parada va continuar la fugida per l'autopista del nord de Tenerife on la Guàrdia Civil va iniciar una persecució amb l'objectiu d'aturar-lo. És durant aquesta persecució, segons Díaz Guerra, quan el vehicle del presumpte agressor, en una maniobra d'evasió, va topar contra un altre vehicle i va donar diverses voltes de campana.

Després de conèixer la notícia, l'Ajuntament dels Realejos ha decretat dos dies de dol oficial. L'alcalde de la localitat, Manuel Domínguez, ha declarat que el municipi viu "una profunda commoció" davant d'aquest succés i ha mostrat la "condemna rotunda a qualsevol acte de violència".