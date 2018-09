L'arquebisbe de Barcelona crida a "bastir ponts" aprofitant la Diada

La Diada és el fil conductor de les cartes dominicals que tant l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, com el bisbe de Girona, Francesc Pardo, han fet públiques aquest diumenge, en les quals insten a la "convivència" i a la "cohesió social". Omella ha fet una crida a la concòrdia i ha apel·lat a "bastir ponts" aprofitant l'Onze de Setembre, segons recull l'agència ACN.

"Només amb un clima de concòrdia és possible avançar cap a una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots", ha escrit el cardenal. Ha ressaltat que darrerament s'han vist algunes mostres i senyals positius en aquesta línia i ha confiat que n'hi pugui haver més i que contribueixin a crear un "clima nou" per avançar en "el diàleg des de la veritat".

D'altra banda, el bisbe gironí Pardo s'ha referit explícitament als presos i exiliats i ha dit que no es pot oblidar "el sofriment i l'angoixa d'ells mateixos i de les seves famílies". Alhora també assegura que "gran part de la ciutadania rebutja" les acusacions per les quals els polítics i líders independentistes estan empresonats.

Omella ha reivindicat que la Diada és un bon moment per fer present l'"esperit franciscà", i es remet a la carta difosa pels bisbes de les diòcesis catalanes el passat mes de febrer en què feien una crida perquè tothom fes un "esforç per refer la confiança mútua".

Per la seva banda, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha assegurat que s'està vivint una situació complexa que comporta "sofriment i, alhora, esperança". "El manament de l'amor als altres com a exigència evangèlica també inclou l'amor al propi país i a la seva gent, i compartir els seus goigs, sofriments i esperances", consta a la seva carta dominical. "Com a ciutadans, ens preocupem sempre pel present i futur de Catalunya, però més en diades assenyalades com ho és la Diada Nacional", ha apuntat Pardo.

"Vivim sentiments de dolor i preocupació pels que estan privats de llibertat a la presó amb unes acusacions que gran part de la ciutadania rebutja, i també pels que s'han vist forçats, d'una manera o una altra, a l'exili", sosté el bisbe gironí, que continua: "No podem oblidar el sofriment i l'angoixa d'ells mateixos i de les seves famílies". "Com a cristians, sempre ens cal ser molt a prop de les persones que sofreixen i, per això, en aquesta Diada ens hem de sentir propers a totes elles, no per opcions polítiques, sinó per exigències de la nostra fe i de les obres de la misericòrdia", conclou.

El bisbe de Girona també creu que "ha de preocupar la tensió que es viu, en algunes situacions, entre grups de diverses opcions polítiques amb relació a Espanya", i considera que "aquesta tensió provoca enfrontaments que dificulten la convivència". Pardo demana "no respondre a les desqualificacions amb més desqualificacions" sinó "valorar la pluralitat mantenint el respecte mutu". Alhora demana: "No esquincem llaços. Al contrari: en positiu, construïm ponts de comunió".