Arrels atén un 47% més de persones sense llar que fa cinc anys

La fundació Arrels ha atès un total de 2.617 persones sense llar a Barcelona durant el 2020, segons dades provisionals publicades. La xifra és lleugerament superior a la del 2019 i significa un augment del 47% respecte a fa cinc anys. Del total de persones ateses, gairebé la meitat (més de 1.100) tractaven amb Arrels per primera vegada. La immensa majoria, un 88%, són homes, i el 12% són dones. A més, l'entitat ha acollit 2.138 persones al centre obert, adaptant els serveis i l'aforament al nou context pel covid-19. En concret, s'ha mantingut el centre com a espai d'estada i resguard però s'ha reduït el nombre de dutxes i serveis higiènics (unes 500 persones beneficiades durant el 2020 respecte a les 958 durant el 2019).

També ha baixat el nombre de persones que utilitzen el servei de consigna (455 el 2020 i 596 el 2019) a causa de la limitació d’aforament. Fins a 1.379 persones han fet ús del rober d'Arrels, més que l'any anterior.

Més activitat al carrer

En un any marcat per la pandèmia, Arrels ha intensificat la seva activitat al carrer. Per exemple, s'han visitat 671 persones de manera continuada, un 27% més que durant l'any 2019. A més, durant els mesos de confinament estricte, des d'Arrels es va posar en marxa un equip d'emergència paral·lel al de carrer que cada vespre sortia per entregar kits higiènics i mascaretes a les persones sense llar, així com àpats i certificats per evitar multes i sancions per no estar confinades. A través de les rutes d'emergència van visitar 496 persones. Durant la pandèmia, Arrels ha pogut mantenir l'atenció a les persones sense llar gràcies al suport de 423 voluntaris.

Més persones sense llar

A part, la fundació ha assessorat presencialment gairebé 800 persones, la majoria de les quals feia poc que vivien al carrer o estaven a punt de quedar-se sense llar.

Segons explica l'entitat, moltes d'aquestes persones van acudir a la fundació per demanar orientació durant les setmanes de confinament estricte perquè havien de deixar la pensió o l'habitació de lloguer on vivien. A més, durant els últims mesos de l'any també s'han trobat persones que s’han quedat sense feina i no poden pagar l'habitatge perquè no els ha arribat l'ajut social.

En total, Arrels ha garantit l'allotjament estable a 235 persones i ha acompanyat intensament en moments de confinament i soledat. La majoria de les persones a les quals s'ha garantit l'allotjament viuen en pisos.