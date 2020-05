Arrimadas pacta amb Sánchez la pròrroga de l’estat d’alarma i Barcelona podria no entrar a la fase 1 dilluns que ve: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 6 de maig del 2020. Avui hi haurà menys núvols prims que ahir i la temperatura pujarà clarament al voltant de l'Empordà, però en general no canviarà gaire. A la tarda no és descartable algun ruixat al voltant del Ripollès. La pròxima tongada pluja arribarà diumenge.

1. Avui a les 10, sessió al Congrés de Diputats per allargar l’estat d’alarma. Sánchez podrà comptar amb els 10 vots de Ciutadans. No en té prou, per això està negociant amb el PNB, i ja veurem si el PP es fa el milhomes però acaba abstenint-se.

El moviment de Ciutadans és significatiu perquè consuma el viratge estratègic d’Inés Arrimadas, que ha vist en la crisi del coronavirus l’oportunitat per allunyar-se de l’etiqueta de la triple dreta que comparteix amb el PP i Vox.

Logramos que el Gobierno acepte nuestras condiciones:



✅Adaptación de ERTEs y medidas de apoyo a autónomos y pymes más allá del Estado de Alarma

✅Consensuar una salida ordenada del Estado de Alarma

✅Reunión semanal Gobierno-Cs para consensuar medidas de respuesta a la crisis — Inés Arrimadas 🖤🇪🇸 (@InesArrimadas) May 5, 2020

Inés Arrimadas presumia d’interlocució directa amb el govern en aquest tuit: “Aconseguim que el govern accepti les nostres condicions”.

Però a algunes persones no els ha caigut gens bé. Se’n recorden del diputat per Toledo (abans per per Barcelona) Juan Carlos Girauta? Ha plegat:

No trabajamos tanto para construir una bisagra.



Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

En resum, el govern espanyol està segur que avui tirarà endavant la quarta pròrroga de l’estat d’alarma i, segons fonts amb accés als plans de desescalada consultades per l’ARA, està obert a acceptar que pugui ser l’última.

2. El govern de la Generalitat es resisteix a concretar un ritme més lent per a l’àrea metropolitana. Ho va dir la consellera Vergés abans d’enviar la proposta al govern espanyol (ho han de fer avui). Hi ha pressions econòmiques. Les patronals veuen “dramàtic” allargar la fase 0 a Barcelona perquè per a alguns negocis cada dia que estan tancats fa més probable que ja no puguin tornar a obrir.

3. Segons les dades de les funeràries facilitades pel departament de Salut, en les últimes 24 hores han mort a Catalunya 103 persones amb coronavirus, que augmenten el total a 10.785: gairebé 7.000 en hospitals, més de 3.000 en residències geriàtriques. Vora 33.000 malalts han estat donats d’alta al hospitals.

4. El departament d’Educació vol iniciar la preinscripció escolar de manera online dilluns que ve, 11 de maig. A partir d’aquest dia també s’obririen els centres educatius “per a la desinfecció, condicionament i treball administratiu”, perquè els equips directius rebin i ordenin les sol·licituds virtuals de les famílies.

Sembla que el curs que ve anirem als 15 alumnes a l’aula i per torns. Però cal que la canalla torni a l’escola, perquè el confinament ha constatat el paper social i emocional d’anar a classe i la funció limitadora de la desigualtat entre centres.



5. Una altra cosa que hauria de passar la setmana que ve: els centre d'assistència primària hauran de fer proves en 24 h als pacients amb símptomes perquè es pretén que la detecció precoç del covid-19 sigui un dels pilars fonamentals de l’etapa de desescalada.

6. Ahir vam entrevistar Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat. La intenció era que aquests mesos s'estiguessin fent proves pilot de la targeta de transport sense contacte, recarregable i amb més descomptes com més llarg fos el viatge. No s'han pogut fer. Pretenien aplicar la nova tarifa l’1 de gener del 2021, però ara segur que es farà.

7. Crònica de Quim Aranda des de Londres: el Regne Unit avança Itàlia i supera la xifra de 32.000 morts. És la pitjor dada del continent europeu, per damunt ja d’Itàlia (29.079) i d’Espanya (25.613). 257.000 morts a tot el món, 71.000 dels quals als Estats Units.

8. Els futbolistes del Barça i el Girona passaran avui els tests del covid-19. Hi aniran amb els seus vehicles i amb mascaretes. El torn de l’Espanyol serà demà. És un nou pas cap a un retorn a la feina de la Lliga de futbol que continua envoltat de molts interrogants i dubtes, tant dins dels equips com fora.



Fins aquí les claus del matí. D’aquí una estona tornarem amb l’anàlisi del dia. Que passeu un bon dia.