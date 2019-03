"Queda't el canvi": una iniciativa solidària per fer donacions a través de pagaments amb targeta

Al caixer el datàfon indica que la compra no arriba als 30 euros. S'hi acosta bastant, de fet, només uns quaranta cèntims separen aquesta xifra de la que apareix a la pantalla. Abans d'acceptar la compra i prémer el botó verd, salta un missatge de manera automàtica: ofereix arrodonir l'import final de la compra i donar aquells cèntims restants a una causa social. L'Adorroniment Solidari és un nou canal de recaptació que facilita fer donacions a través dels pagaments amb targeta a entitats socials que col·laborin amb les botigues on s'ha fet la compra.

El mecanisme, creat per la 'start-up' catalana Worldcoo, és pioner a l'Estat i ja ha recaptat més de 300.000 euros des de la seva posada en marxa l'any passat. El sistema ha permès a diferents establiments comercials col·laborar de manera gratuïta en el finançament de projectes socials impulsats per entitats sense ànim de lucre, com la Fundació Pasqual Maragall, Casal dels Infants, Educo i Arrels Fundació.

En un acte que s'ha celebrat a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, un dels dos fundadors de Worldcoo, Sergi Figueres, ha remarcat que, malgrat que només fa tres mesos que el sistema s'ha posat en marxa, "es manté estable i això demostra que el projecte té sentit". L'acte ha reunit algunes empreses que s'han afegit al mecanisme, com Condis, Viena i el Grup Bon Preu, que col·labora amb el Casal dels Infants perquè l'entitat doni suport escolar a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. La responsable de relacions amb empreses del Casal, Thaïs Sánchez, ha insistit que "la implicació de les empreses en la millora de l'entorn és clau".

La implantació del sistema és gratuït per a totes les empreses que ho sol·licitin. Fins ara el fan servir més de 500 empreses i s'han fet prop de 850.000 donacions.