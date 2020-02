El jutge demana a la Policia Nacional que revisi l'assassinat de Pedro Álvarez

¿Ha prescrit l'assassinat de Pedro Álvarez, el jove que el 15 de desembre del 1992 va rebre un tret al cap que el va matar? El jutge de l'Hospitalet que porta aquest cas considera, com defensa la Fiscalia, que el delicte ha prescrit per al sospitós, José Manuel Segovia, un policia nacional que va ser detingut com a presumpte autor del crim. Però admet que té "certs dubtes". I fa una petició a la Policia Nacional: que informi "si seria viable" alguna investigació biològica, química o tècnica que permeti ampliar les proves "en aspectes d'interès" o trobar-ne de noves "útils" per determinar la participació de persones contra les quals la causa no hagi prescrit.

Tot i això, el jutge rebutja reobrir el cas i denega les proves que havia demanat la família del Pedro, que des de fa poc representa l'advocat Benet Salellas. Com que el magistrat qualifica la causa de prescrita, diu que això impedeix reobrir-la i afegeix que les proves que s'han sol·licitat són "inútils o impossibles". Per exemple, sobre les peticions que la família havia fet de l'Opel Vectra blanc que tenia el policia investigat, el jutge valora que serien "inviables" o "reiteratives". Pel que fa a la bala i la beina que es van trobar a l'escena de l'assassinat, que continuen sota custòdia i que es volien tornar a analitzar, el jutge ho rebutja també per la prescripció.

Sobre la demanda que havia fet Salellas perquè els Mossos d'Esquadra passessin a investigar el cas, el magistrat la considera "improcedent o innecessària". El jutge no veu "raons fundades" per pensar que una anàlisi policial dels Mossos, que tingui en compte els diversos atestats que han fet del crim la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, "donaria com a resultat conclusions diferents". Però, malgrat totes les denegacions anteriors, el magistrat fa un pas endavant. Reconeix que amb el pas del temps s'han produït "millores i avenços" en la investigació científica forense. Per això reclama a la Policia Nacional que revisi els atestats del seu propi cos i la Guàrdia Civil sobre l'assassinat.

La família recorrerà la decisió

Salellas valora com a positiu que el jutge hagi demanat a la Policia Nacional que miri "si seria viable" alguna investigació per ampliar les proves o obtenir-ne de noves. Però l'advocat de la família del Pedro deixa clar que recorrerà la decisió del magistrat de no voler reobrir el cas, primer al mateix jutjat d'instrucció de l'Hospitalet i després a l'Audiència de Barcelona. També lamenta que la Fiscalia s'hagi oposat a la seva petició. La Fiscalia defensa que des del 2015 la causa està prescrita per a l'únic detingut, el policia nacional. El jutge considera que, tot i els "dubtes", el delicte –sigui un homicidi o un assassinat– ha prescrit per al sospitós i per a altres persones que no fossin imputades en les línies d'investigació que es van obrir.

Abans que es conegués la decisió del jutjat de l'Hospitalet, el pare del Pedro, Juanjo Álvarez, va explicar fa un mes en una conversa amb l'ARA que des del 2000 els havien denegat totes les peticions que havien fet per reobrir la investigació "amb l'argument que les proves no conduïen a res de nou". "Hem fet tot el possible per demostrar que l'assassí és un policia", va dir Álvarez, que va lamentar que aquest home "continuï al carrer".