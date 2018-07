Un doble assassinat a Terrassa, rere la investigació que ha permès decapitar la màfia armènia a l'Estat

4 de gener del 2016. Dos homes de nacionalitat georgiana moren executats a trets en un pis de Terrassa. Són les dues persones de confiança d'un dels grans líders de la màfia georgiana, que actualment compleix condemna a França. La investigació d'aquest doble assassinat ja va permetre a finals de l'any passat desmantellar una de les branques més importants de l'hampa de l'Europa de l'Est a l'Estat, que s'ocupava de blanquejar els diners obtinguts per l'organització criminal. Estirant més el fil d'aquell doble crim de fa dos anys ara els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han aconseguit decapitar l'ala armènia d'aquesta organització criminal. El 28 de juny passat van arrestar 129 persones a tot l'Estat, entre ells set dels líders de la banda.

Aquest dimecres els dos cossos policials han donat detalls del funcionament de l'organització que estava vinculada a diferents tipus de delictes, des de blanqueig de capitals fins a tràfic de drogues i d'armes, contraban de tabac i apostes esportives, passant per robatoris d'habitatges. El grup havia convertit un pis de València en una fosa clandestina que els servia per fondre les joies robades i convertir-les en lingots d'or i plata. Durant els escorcolls de fa una setmana els agents van intervenir més de 100.000 euros en efectiu.

540x306 L'Operació policial contra la màfia armènia del passat 28 de juny L'Operació policial contra la màfia armènia del passat 28 de juny

Un dels líders operava des de Barcelona

Segons els Mossos, els diferents cops a la màfia georgiana que la policia catalana i l'espanyola han anat fent en els últims anys han permès descobrir altres organitzacions criminals liderades per caps de la màfia armènia. Un d'aquests líders –conegut com a Vor v Zakone o Lladre de Llei– feia temps que vivia a Barcelona, que havia convertit en la seva base d'operacions. Aquest home, segons els investigadors era el primer esglaó de l'organització de la màfia armènia a l'Estat i estava sota les ordres d'un líder francès.

En un segon esglaó hi havia un altre ciutadà armeni que controlava la zona de València, responsable de dirigir les cèl·lules que es dedicaven al contraban de tabac, la receptació de joies, els robatoris en establiments i altres activitats delictives. El grup va situar la seva branca econòmica a Madrid. Allà hi havia un tercer líder que controlava la caixa comuna de l'organització i s'encarregava de resoldre els conflictes interns del grup, actuant com a mediador o aplicant la imposició de càstigs mitjançant l'ús de la violència. A finals del 2017, un quart líder es va instal·lar a València per reforçar el control d'aquesta ala del grup.

Tot i que inicialment els clans de la màfia georgiana i la màfia armènia van conviure sense conflicte, a poc a poc van començar les batalles entre els dos grups per aconseguir el control territorial. L'operatiu del novembre passat va evitar alguns assassinats entre les bandes, segons els Mossos.

Suborns a 20 esportistes per guanyar apostes esportives

La policia explica que l'organització criminal estava fortament jerarquitzada i que es dedicava a múltiples activitats delictives, des del contraban i els assalts a cases fins a la manipulació de resultats esportius. Segons els Mossos, la màfia armènia havia subornat fins a 20 esportistes per assegurar-se un determinat resultat en un partit de bàsquet, tenis o hoquei i així blanquejar diners a través d'apostes esportives.

Els Mossos asseguren que l'organització havia arreglat partits de bàsquet de l’Azerbaidjan, partits de vòlei platja de Rússia o trobades de tenis pertanyents a categories inferiors. També han constatat que tenien informació privilegiada de diverses disciplines esportives com ara l'hoquei sobre gel de tercera divisió russa.



Els clans que es dedicaven a assaltar pisos estaven ubicats principalment a la zona de València i Alacant, on el grup tenia la fosa per fondre les joies robades i fabricar lingots d'or i plata. A més, havien constituït una xarxa de distribució nacional i internacional de tabac, adquirint tabac de contraban de primeres marques que era elaborat a Ucraïna i Polònia i, posteriorment, transportat en camions i distribuït a França, Itàlia i Espanya. Una altra de les activitats a les quals també es dedicaven era a traficar amb cotxes de gamma alta. Els compraven a Bèlgica i Alemanya, manipulaven els comptaquilòmetres i falsificaven la documentació i els revenien a l'Estat.



L'operatiu de la setmana passada es va fer amb la col·laboració de la Interpol. El cap del projecte que es dedica a lluitar contra les estructures criminals euroasiàtiques es va desplaçar a l'Estat per coordinar l'operació policial, juntament amb el cap de la divisió de cooperació internacional de la Policia Criminal de Geòrgia.