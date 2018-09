L'assemblea de treballadors del Metro vota desconvocar la vaga per la Mercè

L'assemblea del matí dels treballadors del Metro de Barcelona ha votat en contra de mantenir les aturades parcials convocades pel comitè d'empresa en el suburbà durant les festes de la Mercè, segons han informat fonts sindicals.

El rebuig "majoritari" de l'assemblea, a la qual han assistit un centenar de treballadors, portarà al comitè a desconvocar les aturades previstes en cas que l'assemblea que està prevista per a la tarda opti també per rebutjar la vaga.

L'assemblea de la tarda, igual que la d'aquest matí, se celebrarà al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona.

El comitè del Metro ha convocat aturades de dues hores en cada torn de treball per als dies 21, 22, 23 i 24 d'aquest mes per protestar per suposats incompliments de conveni i d'alguns acords per part de la direcció de TMB.

La mediació impulsada pel departament de Treball de la Generalitat va finalitzar ahir entre les dues parts sense que s'arribés a un acord, pel que quedava en mans de les assemblees de treballadors decidir si es mantenien les aturades o es desconvocaven.

Els serveis mínims fixats ja per la Generalitat són d'entre el 33% i el 40% en el servei del Metro per als dies afectats.

Així, el dia 21 els mínims seran del 40% en les hores punta (de 07.00 a 09.00 i de 19.00 a 20.00 hores), i del 20% de 20.00 a 22.30 hores.

Pel que fa a la resta de dies, la vaga s'ha fixat dissabte i diumenge entre les 11.00 i les 13.00 hores i entre les 19.00 i les 22.30 hores, i dilluns 24 hi ha tres trams d'aturades: entre les 10.19 i les 12.19 hores; entre les 17.44 i les 19.44 hores, i entre les 22.50 i les 00.50 hores.

En tots els trams de vaga fixats per a dissabte, diumenge i dilluns els serveis mínims establerts per la Generalitat són del 33%.