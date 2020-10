Educació aparta cautelarment un professor de Castellar del Vallès acusat d’assetjament sexual

El departament d’Educació ha apartat aquesta setmana un professor de l’INS Castellar, a Castellar del Vallès, després de les queixes de diferents exalumnes que l’acusen d’assetjament sexual. Les noies s’han organitzat a través de les xarxes socials i han pogut constatar que les actituds del professor d’educació física amb elles es repetien des de feia gairebé 20 anys. També han recollit fets que van passar tot just la setmana passada.

A principis de setembre, una exalumna va presentar una queixa formal al consistori vallesà per explicar el cas. Però no ha estat fins aquesta setmana que ha esclatat. Un grup d’alumnes i exalumnes ha fet una manifestació a primera hora d’aquest matí a les portes de l’institut per denunciar els fets. Una mobilització que s'ha produït mentre Inspecció d'Educació investiga el cas. Al febrer ja va aparèixer una pintada a les parets del centre en què s’assenyalava el mestre.

Tal com ha explicat a l’ARA una de les noies agredides, les vexacions i comentaris del professor s’han anat repetint cada curs, amb joves d’entre 13 i 17 anys. També hi havia tocaments al cul o a les cuixes de les noies quan feien esport. «Mentre jugàvem a bàdminton va venir per darrere, em va abaixar el tirant del sostenidor i de la samarreta i em va grunyir a l’orella»; «Em va fer un petó quan estàvem sols a classe»; «A 1r de batxillerat em va dir: "Aquesta nit he somiat amb tu... però no et puc dir què passava"»; «Un dia va dir a la meva parella de salsa que si aconseguia que fes un vídeo sexi sense roba ens posava un 10. Tot i que em vaig queixar al cap d’estudis, no van fer res»; «Em vaig posar una faldilla i un top. Em va dir: "Perquè encara ets massa jove, però d’aquí 3 anys em truques. Estàs molt bona"»; «Com et segueixis traient més roba, m’empalmaré». Són algunes de les denúncies que han fet exalumnes de diferents cursos. A més, les noies es queixen que visitava els vestidors i que la direcció no hi va fer res. De fet, denuncien que, al no actuar, des de l'institut s’ha sigut "còmplice" del professor.

El centre, per la seva banda, ha fet un comunicat en què rebutja «qualsevol manifestació de violència masclista», mentre que l'Ajuntament ofereix suport jurídic i psicològic a les famílies.