Unes 200.000 persones han assistit al festival Llum BCN del 2020

Unes 200.000 persones han assistit durant el cap de setmana a la novena edició del festival Llum BCN, en què una cinquantena d'espais del Poblenou, com els Encants i la plaça Dolors Riera, s'han transformat gràcies a la llum, la tecnologia digital i la imatge en moviment. Un total de 57 espais s'han transformat gràcies a les obres d'artistes internacionals com Julio Le Parc, Luke Jerram, l'estudi United Visual Artists, Kurt Hentschläger i Antoni Arola.

Fonts de l'organització han informat a Efe que les dues instal·lacions guanyadores ex aequo de les presentades per les 17 escoles d'art, disseny, il·luminació i arquitectura que han participat en l'esdeveniment han sigut Vibe cast, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), a Pallars, 147, i Phosphens, de Bau Centre Universitari de Disseny, al carrer Tànger, 89. A més, ha rebut una menció especial, El pati de la Montserrat, del màster en disseny i producció d'espai de la UPC, al carrer Pallars, 183.

El festival, comissariat per Maria Güell Ordis, té com a objectiu mostrar a la ciutadania les obres de creadors que utilitzen la llum, el moviment, la realitat virtual o la intel·ligència artificial per als seus projectes, explorant "noves formes i significats per a l'espai públic, eixamplant els límits de les percepcions".

Per la seva banda, Luke Jerram ha instal·lat Museum of the Moon al llac de l'edifici Disseny Hub Barcelona. Es tracta d'una peça que ha viatjat per mig món, una Lluna de set metres de diàmetre formada per imatges d'alta definició de la superfície lunar proporcionades per la NASA. El fotògraf Manolo Laguillo ha evocat amb Emergències el passat industrial del barri, amb una proposta en diversos espais i il·luminant les escales d'emergència més emblemàtiques d'aquesta zona de la ciutat de Barcelona.

El festival, amb un pressupost d'1.200.000 euros, ha presentat aquest any dues novetats: la incorporació de l'espai Àgora per a xerrades i conferències i una nova aplicació per a dispositius mòbils, amb geolocalització i espais participatius per al visitant.