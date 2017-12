Podem assistirà com a observador a la reunió del pacte antijihadista

Podem ha anunciat aquest dimecres que finalment assistirà com a observador a la reunió de treball del pacte antijihadista que té lloc a partir de les 10 del matí a la seu del ministeri de l’Interior. La trobada ha anat precedida de polèmica per la decisió inicial del govern espanyol d’excloure'n les formacions que no han signat l'acord, com el mateix Podem o els partits nacionalistes, com el PNB, ERC i el PDECat. Finalment Interior ha obert la porta a Podem, mentre que el PDECat assegura que no hi ha estat convocat.

Per part de Podem hi assistirà el portaveu d’Interior del grup parlamentari, Rafa Mayoral. ERC i el PDECat van anunciar aquest dimarts que no hi assistirien a causa de la seva exclusió. Totes aquestes formacions havien assistit en qualitat d’observadors a l’última trobada, que va tenir lloc després dels atemptats de la Rambla i Cambrils.