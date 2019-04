L’associació Exmenas es personarà contra l’atac de Canet

“El cas de Canet és molt clar: un home va entrar en un centre de menors immigrants brandant un ganivet amb intenció de ferir els nois i hi ha una denúncia contra ell”, diu ferma Natalia Caicedo, advocada i una de les assessores jurídiques de l’associació Exmenas, l’entitat de Barcelona formada per nois i noies extutelats. L’equip jurídic ho veu tan clar que l’associació -que treballa pels drets d’aquests menors i contra la criminalització del col·lectiu- està enllestint la documentació per personar-se com a acusació particular en el cas de Canet de Mar i ja estudia si també ho farà en la doble agressió que va tenir lloc, només cinc dies després, a Castelldefels.

“Creiem necessari que l’associació tingui veu en aquest procés”, explica Caicedo a l’ARA. L’objectiu d’Exmenas és que “el judici se centri en el racisme” i, perquè sigui així, els advocats d’aquesta associació volen tenir accés a totes les proves, al·legacions, impugnacions i informes que rebran les parts.

Al març els casos de Canet i Castelldefels van generar molta polèmica i molts titulars. Al Maresme un home va irrompre al centre de menors amb un matxet amb la intenció de ferir els nois. Poc després, a Castelldefels, un grup d’uns 25 nois va entrar de manera agressiva al centre que hi ha en aquell municipi, després d’una primera baralla amb llançaments de pedres inclosos entre els joves i els menors. L’endemà un grup de veïns es va organitzar per anar fins a les portes del centre “a manifestar-se” contra els suposats robatoris que atribuïen als menors. Segons els testimonis, però, a la protesta hi van aparèixer persones amb esvàstiques i es van fer proclames racistes i xenòfobes.

La Generalitat –tutora legal d’aquests menors– va anunciar de seguida que es personaria contra els agressors. Segons fonts de la fiscalia consultades per aquest diari, en el cas de Canet hi ha oberta una investigació per un delicte d’odi. En el cas de Castelldefels en canvi, segons fonts consultades, els Mossos d’esquadra van assenyalar en el seu informe per un possible delicte de lesions i danys que ara investiga un jutjat de Gavà.

“No ens han dit res més”

“¿Algú s’imagina què hauria passat si en lloc de tractar-se de nens immigrants els atacs s’haguessin comès contra nens d’aquí?”, reflexiona Caicedo. El departament d’Afers Socials assegura que la conselleria va personar-se com a acusació particular “tant en el cas de Canet com en el de Castelldefels”. “En els dos casos vam presentar una denúncia per la via ordinària i també a la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació, a les dues bandes”, concreten fonts del departament. Fins ara, però, no han rebut cap altra notificació. “No ens han dit res més, tampoc que s’hagin arxivat”, confirmen les mateixes fonts.

Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra expliquen que van fer les investigacions pertinents en cada cas i van derivar els informes a la justícia. En el cas de Canet, els agents van arribar a detenir un home “per un delicte d’amenaces” que poc després va quedar en llibertat a l’espera de ser citat pel jutge. En el cas de Castelldefels, no hi ha hagut cap detenció, malgrat que els agents asseguraven -els dies posteriors a l’atac- tenir identificats tots els manifestants. En aquest cas, a més, els Mossos hi veuen “un delicte de lesions i danys lleus” i van fer arribar els seus informes a la Fiscalia perquè decidís si també hi veia un delicte d’odi.

Amb aquest escenari, l’associació Exmenas tem que la Fiscalia sigui massa benèvola. “La democràcia no només és donar drets, també és sancionar les vulneracions dels col·lectius més exclosos”, argumenta l’equip jurídic de l’entitat, que subratlla que el delicte d’odi neix perquè les agressions de l’extrema dreta no es mesurin només per la seva violència “sinó també amb l’agreujant que suposa aquest component d’odi”.