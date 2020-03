Els Ateneus de Fabricació Digital de Barcelona fabricaran protecció per al personal sanitari amb impressores 3D

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit obrir els Ateneus de Fabricació Digital per produir i distribuir equips de protecció individual (EPI) per als treballadors i treballadores dels serveis més exposats al contagi del coronavirus. Davant la situació crítica de desabastiment d’equipaments de protecció i material sanitari, la comunitat maker i el consistori s’han coordinat per donar resposta a la demanda dels centres sanitaris i els serveis de proximitat. Dilluns es va iniciar la fabricació de viseres per a pantalles de protecció facial, i es preveu una producció aproximada de 80 unitats diàries, a les quals cal sumar les que fabriquen particulars amb impressores 3D als seus propis domicilis.

L’Ajuntament de Barcelona posa així a l'abast de la comunitat Coronavirus Makers, el potencial tecnològic dels Ateneus de Fabricació Digital per produir aquest material sanitari tan escàs i demandat pels professionals del sector de la sanitat des que va arribar la crisi sanitària global a Espanya. La fabricació ha començat confeccionant suports de viseres per a pantalles de protecció facial. En els pròxims dies, quan els prototips siguin validats per tècnics sanitaris, i sempre que els recursos dels Ateneus ho permetin, es començarà amb les mascaretes o els protectors oculars.

Procés de disseny de les viseres que ja s'estan produint per als equips mèdics i treballadors de la sanitat

La comunitat maker està formada per professionals de diferents sectors, entre els quals hi ha el sanitari, el científic, el de l'enginyeria o el del disseny. Arran de l'expansió del Covid-19 a Catalunya i la resta de l'Estat s'han organitzat de manera telemàtica per desenvolupar solucions ràpides i eficaces davant la manca d'EPIs i material mèdic per fer front a l'actual emergència sanitària. Tot i que la coordinació és estatal, s'han desenvolupat subgrups per províncies i altres tipus de divisions territorials. Barcelona ciutat i l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) es gestionaran des dels Ateneus de Fabricació Digital. Dos centres logístics i aportacions de ciutadans L'avanç global de la pandèmia de coronavirus ha comportat l'escassetat d'equips de protecció individual, fet que dificulta les mesures de prevenció i protecció dels equips mèdics i la resta de treballadors de la sanitat, que representen un 14% del total dels infectats pel Covid-19, segons dades que s'han conegut avui mateix. El node de Barcelona i l'AMB s'ha distribuït en dos centres logístics: la seu de l'ESDA Llotja a Sant Andreu i l'Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic de Barcelona Activa. El primer centralitza la producció que estan fent particulars als seus propis domicilis i la distribució als centres sanitaris. En aquest mateix espai, des d'aquest cap de setmana, s'està treballant amb dues impressores 3D i en el muntatge, desinfecció i empaquetatge del material a distribuir. La previsió és que puguin sortir d'aquest punt logístic unes 200 viseres al dia.



Per la seva banda, l’Ateneu de Fabricació ubicat al Parc Tecnològic centralitza la producció de tots els Ateneus de la ciutat i s’encarrega de la distribució al personal dels serveis essencials que estan més exposats al contagi. També està habilitat el magatzem municipal, on els particulars fan arribar les seves donacions de material sanitari i de protecció. Altres maquinàries a disposició de la sanitat Per ara, el total d'espais implicats en la fabricació de material per als sanitaris han posat en marxa 23 impressores 3D de diferents models i queda a disposició la resta de maquinària en el cas que fos necessària, entre les quals s’inclouen talladores làser de gran format, talladores de vinil, fresadores de precisió i fresadores CNC de gran format. Un equip de 20 empleats i empleades treballen, presencialment i telemàticament, fent funcions de producció, emmagatzematge i distribució.

