A presó un atracador autor de cinc assalts en entitats bancàries a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 25 de març un atracador que havia robat en cinc entitats bancàries de Barcelona i que ja ha ingressat a presó. El lladre és un home de 63 anys amb gran experiència en atracaments a bancs i furgons blindats i té vinculacions amb organitzacions criminals d'Itàlia. En total, el detingut, de nacionalitat italiana i veí de Barcelona, ha aconseguit 170.000 euros de botí.

La investigació se centra en fets des de mitjans del 2016 fins al febrer del 2018, quan es van produir una sèrie d'atracaments a entitats bancàries barcelonines amb un mateix patró d'execució. Els agents buscaven dos homes italians d'entre 50 i 60 anys que aprofitaven el moment en què algun treballador entrava a la sucursal just abans de l'hora d'obertura.

Els lladres sempre ocultaven el seu rostre amb cascos de motocicleta i ulleres de sol per protegir la seva identitat. Un d'ells tenia un rol central i s'encarregava de fer-se acompanyar d'un dels treballadors que el conduïa fins a la caixa forta. L'altre feia tasques de vigilància i control de l'entorn per detectar una possible presència policial o qualsevol altra amenaça.

Els atracaments duraven pocs minuts i els lladres no s'esperaven a l'obertura retardada de les caixes fortes quan estaven tancades. Per a ells la prioritat era que el robatori fos molt ràpid, per tenir més seguretat, que no pas el volum del botí. Els dos homes actuaven amb molta naturalitat i tranquil·litat, i no dubtaven de fer ús de la violència si se'ls complicava la situació, fet que denota el seu alt grau de professionalitat.

Després d'investigar, els agents van constatar que a Barcelona hi havia un grup de sis persones de nacionalitat italiana, la majoria amb nombrosos antecedents al seu país. Tots ells formaven part d'una associació criminal dedicada als atracaments en bancs i furgons blindats a la dècada dels 90, tot i que també havien assaltat transports de joieries. També havien estat autors d'extorsions i lesions i tenien armes de foc.

Els Mossos van poder identificar un dels autors dels cinc atracaments, detingut el 25 de març. L'atracador va passar a disposició judicial el dia 27 de març i el jutge d'instrucció número 31 de Barcelona va decretar el seu ingrés a presó.