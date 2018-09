La jutge atribueix a l'autor confés de la mort de Diana Quer un altre intent de segrest i agressió sexual

Una jutge de Galícia ha donat per acabada la seva investigació sobre l'autor confés de la mort de Diana Quer i li atribueix un altre intent de segrest i agressió sexual a una altra jove de Boiro (Corunya), a qui va intentar introduir al maleter del seu cotxe per robar-li, tot i que dos testimonis van poder-la ajudar. Aquesta investigació és la que va propiciar la detenció de José Enrique Abuín, conegut com 'el Chicle' després que es trobés el cos de Quer, que va estar 497 dies desapareguda.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSXG) la magistrada conclou que la intenció de Abuín "anirà més enllà del simple robatori", ja que "els indicis dirigeixen cap a una voluntat clara de detenció il·legal com a instrument d'una posterior agressió sexual".

A més, les lesions de la víctima als braços i a les cames també ratificarien la seva versió i la dels testimonis que la van ajudar. "La finalitat inicial era deixar-la il·localitzable i introduir-la al maleter del seu cotxe" conclou la jutge, que també considera que hi havia una "clara voluntat" d'"atemptar contra la integritat sexual de la víctima".

Després de la detenció de Abuín, el jutjat que havia arxivat el cas Diana Quer va tornar a reobrir-lo i va atribuir a l'autor confés de la mort de la jove madrilenya un delicte d'homicidi o assassinat, un altre de detenció il·legal i un altre contra la llibertat sexual de Quer. Inicialment també va decidir investigar la dona d'Abuín, però després ho va descartar.