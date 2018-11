La mare de la nena atropellada a la Travessera de Gràcia: "L'Àlex és viva gràcies a tothom"

L'Eva, la mare de la nena que divendres va quedar ferida molt greu quan un conductor va perdre el control del seu cotxe i la va envestir a la Travessera de Gràcia, ha trucat aquest dilluns a RAC1 per dir que la seva filla està fora de perill i per agrair la feina de tots els professionals que l'han atès i totes les persones que li han donat suport. La nena es troba ara mateix en coma induït però, segons ha relatat la mare, ja es troba fora de perill. "L'Àlex és viva gràcies a tothom", ha agraït, i ha destacat la feina tant de Guàrdia Urbana com dels Mossos d'Esquadra, els equips d'emergència i els professionals sanitaris. També ha tingut paraules d'agraïment per a totes les persones que han donat suport a la família o que han "pregat" per la nena.

"Anàvem per la vorera rient com fem cada dia i en un instant vam passar a conèixer l'infern en primera persona", ha relatat l'Eva sobre el dia de l'accident. Ella també va ser envestida pel cotxe, que la va arrossegar uns metres, però va quedar il·lesa. La petita, però, segons ha explicat, "va quedar destrossada per dins". Després d'això, ha dit, també van conèixer "el cel" de la mà de totes les persones implicades en el dispositiu per atendre les víctimes i ha elogiat l'atenció rebuda a Sant Joan de Déu. "Som un país collonut", ha remarcat, i s'ha mostrat convençuda que la seva filla "se'n sortirà".