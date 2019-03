Detenen un conductor per atropellar mortalment una dona al Segrià

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Torres de Segre (Segrià), per atropellar mortalment una dona. Els fets han passat després de les 9 del matí en un carrer de la població, quan el vehicle que conduïa el detingut ha envestit una dona de 89 anys, també veïna del municipi, mentre creuava per un pas de vianants. Els efectius dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima, que ha mort.

Quan els agents han sotmès el conductor a la prova d'alcoholèmia i drogues, l'home ha donat positiu pel consum de drogues. Per això, els Mossos l'han arrestat com a autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. El detingut, amb antecedents, passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.