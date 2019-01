L'autor de l'atropellament greu de la Diagonal va circular pel passeig de vianants de la rambla de Catalunya

El conductor que va atropellar un vianant de 25 anys a l'avinguda Diagonal de Barcelona a la cantonada amb la Via Augusta la nit de Cap d'Any va fugir circulant pel passeig de vianants de la rambla de Catalunya, tot i que no va causar més danys perquè a l'hora dels fets –tres quarts de dues de la matinada– les terrasses ja estaven tancades. Aquest dimarts la Guàrdia Urbana va demanar col·laboració ciutadana per localitzar l'autor de l'atropellament, que conduïa un monovolum de color fosc. Mentrestant el noi, que va quedar ferit crític, continua ingressat a l'Hospital Clínic.

Segons ha explicat a Europa Press el subinspector de la unitat d'investigació i prevenció d'accidents de la Guàrdia Urbana, David Vázquez, fins ara han recollit una desena de testimonis fiables, que han aportat informació rellevant sobre l'accident. "La resposta ciutadana ha sigut brutal", ha assegurat Vázquez, que espera poder recollir encara més testimonis. També ha fet una crida als comerços i establiments de la zona perquè revisin les imatges de les seves càmeres de seguretat per poder identificar la matrícula del vehicle.

Atropellament involuntari

Segons el subinspector, "tot apunta que l'atropellament va ser totalment involuntari" i que la causa seria una imprudència, per la qual cosa els investigadors treballen amb la hipòtesi que l'autor conduís sota els efectes de l'alcohol o de les drogues o sense carnet. Segons la investigació, el cotxe hauria envestit la víctima a la confluència de la Via Augusta amb la Diagonal i hauria fugit circulant pel passeig central de la rambla de Catalunya, també habilitat només per a vianants.

Segons han apuntat diversos testimonis, el vehicle hauria acabat girant pel carrer Rosselló, sense causar cap més dany ja que a aquella hora les terrasses estaven tancades. Vázquez ha demanat a l'autor dels fets i a la resta de persones que poguessin anar al vehicle que col·laborin en la investigació i es personin a comissaria, "com un acte d'humanitat", perquè la família del ferit pugui saber "què va passar".