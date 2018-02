Mor una vianant atropellada a la C-16 al Bages

Una vianant ha mort atropellada per un turisme a la carretera C-16, a Navàs (Bages) aquest dilluns a la mitja nit, segons ha informat el Servei Català del Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'atropellament.

Per causes que encara es desconeixen, un turisme hauria atropellat la víctima cap a dos quarts i cinc d'una de la matinada d'aquest dilluns a la carretera C-16, al seu pas pel terme municipal de Navàs (Bages). Com a conseqüència de la topada, la dona ha perdut la vida.

Sis patrulles dels Mossos i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han treballat al lloc dels fets.