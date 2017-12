El fred no atura la solidaritat i el Gran Recapte torna a ser un èxit

Els dies de fred i pluja no són els millors per anar a comprar. Molts catalans s’estimen més quedar-se a casa i ajornen les compres per quan torni a sortir el sol. Aquesta era la pitjor amenaça que tenia el Gran Recapte, l’acció solidària que omple de voluntaris els mercats i supermercats per recollir els aliments que donen els consumidors. El Gran Recapte es va celebrar entre divendres i dissabte, els dos dies en què les temperatures van caure sense miraments, però ni el fred ni la neu han aturat la solidaritat. Una vegada més, els voluntaris han recollit més de quatre tones d’aliments.

“Estem molt satisfets”, va dir ahir el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Vilas. Segons va explicar, divendres sí que es va notar en algunes comarques, com el Berguedà i el Gironès, que el fred deixava la gent a casa, però dissabte es va recuperar. “Estem molt contents amb la mobilització de la gent i els voluntaris”, va concretar. I és que a mitjans de novembre encara faltaven molts voluntaris per poder cobrir els supermercats del territori i el Banc dels Aliments va fer una crida a la implicació de la gent, que va aconseguir una reacció solidària “sense precedents”. “Hem tingut 27.000 voluntaris, una xifra rècord”, va celebrar Fatjó Vilas. L’any passat el nombre de voluntaris va quedar per sota dels 26.000. Aquesta xifra tan alta va permetre arribar a més llocs i poder fer torns amb més facilitat. Fatjó Vilas també ho va aprofitar per donar les gràcies als mitjans de comunicació, que van ajudar a fer difusió per advertir de la falta de voluntaris inicial.

Tot i que l’entitat encara no ha tingut temps de comprovar tot el menjar recaptat, ahir ja van gosar dir que “amb les primeres dades recopilades s’estima que el Gran Recapte superarà els quatre milions de quilos d’aliments”. La passada edició va servir per recaptar 4.374.000 quilos de menjar.

Tots aquests aliments es revisaran i distribuiran demà. “Primer distribuirem els productes de Nadal o els que caduquin abans, com la llet”, va explicar el director del Banc dels Aliments. El menjar ja és a la seu d’algunes entitats, que l’emmagatzemaran i l’aniran distribuint a poc a poc. El menjar recollit permet omplir el rebost de les entitats socials i garantir els aliments per a les persones necessitades durant tres mesos.

Denúncia social

El director del Banc dels Aliments va insistir també que a més d’omplir les reserves de menjar el Gran Recapte ha de servir per fer una “denúncia social”. Fatjó Vilas va lamentar que encara hi hagi “209.000 persones a Catalunya que necessiten aliments, entre altres ajudes”. El director va afegir: “Estaríem molt contents i satisfets d’haver de tancar el Banc dels Aliments perquè ja no fes falta”.