L'augment del preu dels pisos a Barcelona satura les escoles de l'Hospitalet: 50 alumnes nous cada setmana

D'entre totes les conseqüències –econòmiques, socials, laborals– de l'augment del preu dels lloguers a Barcelona, n'hi ha una que afecta especialment els infants: el trasllat forçat de casa en poc temps aboca les famílies a canviar també els fills d'escola. Fins i tot a mig curs. Malgrat que des de la comunitat educativa diuen que és un problema global, és difícil saber quantes persones es veuen afectades per aquesta problemàtica, perquè a l'hora de registrar les dades de matrícula viva –les inscripcions amb el curs començat– no es concreten les causes als expedients. Però, tot i la falta de dades oficials, la realitat evidencia el problema: el 40% de les aules de les escoles i instituts de l'Hospitalet de Llobregat superen la ràtio permesa i es preveu que el problema segueixi fent-se gros, tenint en compte que cada setmana arriben cinquanta nous alumnes a la ciutat.

Segons han denunciat aquest dimecres CCOO i la Fapac, darrere de l'increment d'alumnes hi ha l'arribada continuada d'immigració a la ciutat, però sobretot el fet que moltes famílies de Barcelona estiguin marxant de la ciutat davant l'encariment del preu de l'habitatge. El lloguer mitjà d'un habitatge a Barcelona va superar els 1.000 euros mensuals per primer cop el tercer trimestre del 2019, gairebé 40 euros més que el trimestre anterior, segons dades de l'Incasòl.

Així, des del començament de curs el setembre del 2019, a l'Hospitalet hi han arribat 2.200 alumnes nous, 700 més que el curs passat durant tot el curs, dels quals més de 800 s'han escolaritzat en aules que ja tenien més alumnes dels que permet la llei. Per això les organitzacions demanen al departament d'Educació que creï com a mínim tres nous centres escolars, que s'incorpori un professor extra per curs als centres sobreocupats i que es reforcin les places d'administració i serveis.

L'Hospitalet no és l'única població que denuncia que les aules estan saturades. Les comunitats educatives de comarques com el Garraf o el Baix Penedès també es queixen de situacions semblants.