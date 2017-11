Un dels autocars dels policies allotjats a Barcelona, a punt de caure al mar

Ensurt, ahir al vespre, al port de Barcelona. Un dels autocars que, aquests dies, transporten alguns dels policies espanyols que s'allotgen en els dos vaixells d'Estat amarrats a la ciutat va estar a punt de caure al mar. El vehicle va quedar amb dues rodes penjant sobre de l'aigua, quan només transportava el conductor, i va ser necessària l'ajuda dels Bombers per recuperar-lo i evitar mals majors. L'incident va tenir lloc al Moll Dàrsena Sud, molt a prop d'on està amarrat el vaixell decorat amb dibuixos de Piulet i companyia. Fonts de Bombers, confirmen que els van avisar que hi havia un autocar que necessitava rescat. Entre les dotacions que van enviar al port hi havia una grua, que va ser el vehicle que va rescatar l'autocar.

Aquestes embarcacions comercials que allotgen agents de la policia espanyola van arribar abans de l'1-O i han prolongat la seva estada a la ciutat, com a mínim, fins al 17 de novembre per la situació política que es viu a Catalunya.

El preu de mercat de noliejar aquest tipus d'embarcacions és de 100.000 euros per dia i vaixell i el 'Rhapsody' i el 'Moby Dada', les dues embarcacions que allotgen els cossos policials a Barcelona, van arribar a la ciutat el 20 de setembre i s'hi quedaran, com a mínim, fins al 17 de novembre. El 'Moby Dada', el vaixell que té els dibuixos del Piulet i companyia, pot allotjar més de 1.000 persones i el 'Rhapsody' té capacitat per a 2.000 passatgers. A Tarragona hi ha el ferri anomenat 'GNV Azzurra', que és propietat de la naviliera italiana Grandi Navi Veloci i té capacitat per a 800 persones.