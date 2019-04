L'autòpsia definitiva del Julen determina que el nen va morir per la caiguda al pou

L'informe definitiu de l'autòpsia realitzada al Julen, el nen de dos anys que va ser trobat sense vida 13 dies després de caure en un pou de Totalán, a Màlaga, assenyala que el petit va morir per la caiguda al forat. A més, els forenses descarten que l'acció de les màquines excavadores utilitzades durant les tasques de rescat tingués cap incidència en la mort del nen. El resultat de les investigacions forenses coincideix amb els resultats anteriors, que també determinaven que el nen va morir per l'efecte de la caiguda.

Julen va caure el diumenge 13 de gener en un pou de tan sols 25 centímetres de diàmetre i d'una mica més de 70 metres de profunditat. El seu cos va ser trobat pels equips de rescat la matinada del dissabte 26 de gener, 13 dies després que comencessin les tasques de rescat, que van iniciar-se poc després del moment de l'accident.

Segons han indicat fonts judicials a Europa Press, els forenses assenyalen que la mort del petit es va produir a les 13.50 hores, "pocs minuts" després de la precipitació, i apunten que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic i raquimedul·lar, amb dues fractures, una a la zona occipital i una altra a la regió temporal esquerra. A més, els especialistes apunten que no es va tractar d'una caiguda lliure, sinó "frenada" pel fregament de la roba i els sortints del pou, i argumenten en el seu informe per què descarten que la màquina utilitzada en el rescat pogués causar-li la mort, tal com apunta un informe de la defensa de l'amo de la finca, investigat en aquesta causa: els especialistes han indicat, entre altres motius, que aquesta eina es va començar a usar gairebé quatre hores després de la mort del nen.