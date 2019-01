L'autòpsia descarta una mort violenta el cas del jove detingut a la comissaria dels Mossos

L'autòpsia descarta que el jove mort a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella diumenge passat al matí patís una mort violenta traumàtica. Els resultats preliminars apunten que va patir una insuficiència cardiorespiratòria, segons ha apuntat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat.

La policia catalana va explicar que el noi –a qui van arrestar per un furt al carrer Vistalegre– va dir que es trobava malament i el van portar al CAP Pere Camps per a un reconeixement. Després que no li detectessin cap problema va tornar a la comissaria. Al cap de pocs minuts, es va tornar a trobar malament per una “indisposició”, segons el comunicat dels Mossos. Diversos agents li van practicar maniobres de reanimació fins que van arribar metges del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també van provar de reanimar-lo però no van poder salvar-li la vida.

El jutge que porta la investigació del cas no té ningú investigat. Ara està a l'espera del resultat de les proves complementàries, com ara l'anàlisi de tòxics.