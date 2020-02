Un avió haurà de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Madrid-Barajas per un problema al motor

Un avió de la companyia Air Canada amb 130 persones a bord haurà de fer un aterratge d'emergència aquesta tarda a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas per un problema al motor, perquè hi hauria entrat una roda. Es tracta del vol AC837, que ha sortit de Madrid abans de les tres de la tarda, però que al cap d'uns minuts ha demanat tornar a Barajas per aquest problema tècnic, ha informat Aena.

Segons el sindicat de pilots Sepla, l'aparell ha perdut unes peces del tren d'aterratge, entre les quals una roda, que han accedit al motor. L'avió sobrevolarà l'espai aeri madrileny una estona per cremar el combustible que té abans de fer la maniobra d'aterratge d'emergència.

El vuelo AC837, operado por Air Canada y con destino Toronto, se encuentra actualmente quemando combustible al sur de la capital tras haber registrado una incidencia con el tren de aterrizaje cuando despegaba de Barajas a las 14:55. [vídeo de @Beatrizxy] pic.twitter.com/m4mA4zVjVn — Aeropuerto Madrid-Barajas (@aeropuertoMAD) February 3, 2020

Un F-18 de la Força Aèria espanyola està volant a prop de l'avió d'Air Canadà per comprovar l'avaria de l'aparell. A terra, el servei d'emergències de Madrid té preparat un dispositiu preventiu amb 8 dotacions de bombers i 10 ambulàncies a l'espera de que aterri l'avió. També s'hi han desplaçat agents de Protecció Civil i de la Guàrdia Civil.