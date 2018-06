Traspàs de l’alcaldia a Badalona amb retrets vestits de cordialitat

Una hora i mitja de reunió entre el nou alcalde, Àlex Pastor (PSC), i la seva antecessora, Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) ha sigut suficient per encetar una nova etapa a la política municipal de Badalona, que coneixerà la formació del nou govern dilluns que ve. Tot i així, aquesta tarda s’ha anunciat que el regidor d'Units per Avançar Jordi Subirana serà el primer a unir-se al grup de govern, que només compta amb tres regidors.

A la trobada entre els dos líders municipals Pastor ha agraït el "to cordial" de Sabater en el traspàs de les responsabilitats i en la comunicació de les "qüestions pendents" que el socialista ha qualificat d'"endarrerides". Segons l'alcalde, el nou equip de govern "s'hi deixarà la pell" per complir amb els compromisos que no s'han materialitzat durant el mandat. Pastor ha retret a l'anterior equip de govern que no s'hagin assolit els compromisos que van propiciar que el PSC aprovés els pressupostos de l'exercici 2017.

Sabater, per la seva banda, ha emmarcat la reunió en un exercici de "responsabilitat" per tal d'assegurar el bon funcionament d'una entitat que pertany a la ciutadania. La fins dimecres passat alcaldessa de Badalona ha expressat també la seva demanda de "no aturar les polítiques engegades". En concret, ha defensat amb especial èmfasi "les polítiques feministes", en les quals s'ha fet un esforç rellevant, així com la subvenció de l'esport base de la Penya, la planificació escolar o la consolidació de Badalona Capaç.

Sabater ha explicat que Pastor s’havia negat a reunir-se dilluns, tal com havia demanat la líder de Guanyem Badalona en Comú, perquè "no sabia si sortiria aprovada la moció de censura", cosa que confirma que hi havia una base "d’improvisació preocupant" que quedava "en mans del Partit Popular". De la mateixa manera, Dolors Sabater ha condemnat el relat que "s’ha impulsat des del PP" i ha reproduït el PSC argumentant que l'anterior alcaldessa "no ha treballat per la ciutat perquè es dedicava a la independència" i ha recordat que "tota la feina que s’ha fet durant el mandat es materialitzarà ara".

Sobre la retirada de la pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics i la col·locació d'una altra on hi diu "En els drets de les dones, ni un pas enrere" per part del govern entrant també han creuat declaracions. Sabater ha apuntat que la nova pancarta "també qüestiona una decisió judicial" i Pastor ha respost que la declaració institucional contra l'assassinat masclista de dilluns a Badalona confirma que el nou missatge representa "la immensa majoria de la ciutadania".