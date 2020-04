EN DIRECTE | 605 persones mortes i 4.576 nous contagis arreu de l'Estat les últimes 24 hores

El nombre de morts i contagis ja no prolifera com ho feia fa setmanes, però continuen augmentant. Les darreres 24 hores s'han registrat 605 defuncions arreu de l'Estat i 4.576 nous casos de coronavirus, segons les dades que ha ofert aquest divendres el ministeri de Sanitat, i ja en són 15.843 i 157.022 respectivament el total des que es va iniciar la pandèmia. Es tracta del nombre de víctimes mortals en un dia més baix des del 24 de març, atès que aleshores van ser 514. D'aquesta manera es manté la tendència a la baixa i l'increment de contagis és del 3% i el de morts és del 4%. Pel que fa a les persones curades, han estat 3.503 i ja són un total de 55.668.

Segons va explicar aquest dijous el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, les dades que aquests últimes dies s'estan registrant són conseqüència de la primera fase de l'aplicació de l'estat d'alarma. Així, faltarien uns dies encara per veure quin efecte a nivell sanitari ha comportat el període de restricció més dura que es va decretar el 30 de març i va finalitzar dijous, en el qual els treballadors no essencials s'han hagut de quedar a casa. A partir de dilluns es torna a la situació inicial: es recomana el teletreball i els sectors que han d'aturar l'activitat són menys, en una decisió discutida per aquells que reclamaven el confinament total.

De fet, el doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, ha revelat a Catalunya Ràdio aquest matí que Sánchez no ha consultat el comitè científic del covid-19 –del qual ell forma part– per aixecar el confinament dur. El metge ha apuntat també que a partir de dimarts és d'esperar un repunt en el nombre de casos i ha alertat que cal mantenir les mesures de precaució: mascaretes, distància de seguretat i rentar-se les mans.