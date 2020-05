L'Estat torna a registrar la xifra més baixa de morts de l'estat d'alarma: 59 les últimes 24 hores

El ministeri de Sanitat ha informat de 59 víctimes mortals per coronavirus les últimes 24 hores, la xifra més baixa des que es va decretar l'estat d'alarma. Pel que fa a contagis, les comunitats autònomes han traslladat un total de 285 nous infectats. Des d'aquest dilluns el ministeri de Sanitat comunica les dades a la tarda i deixa el matí perquè les comunitats facin arribar tota la informació del dia anterior. Fins ara es recopilaven les morts, altes i contagis que es detectaven fins a les nou del vespre, però ara s'ha decidit retardar els processos per així oferir les dades del dia sencer. La Generalitat, però, al cap d'unes hores -habitualment entre les deu i les onze de la nit- ja actualitza les xifres.

Aquest diumenge, sobre les xifres de dissabte, ja es van produir les dades més baixes de la crisi. El nombre de morts baixava a 87 i ara encara es redueix més, fet que consolida la tendència. El nombre de contagis també disminueix -dissabte van ser 421- en paral·lel al progressiu desconfinament a l'Estat. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que el sistema d'informació, de vigilància i detecció que s'ha establert amb les comunitats autònomes fa que les dades que es donen tinguin menys retard que abans. "El retard entre data d'inici de símptomes i de diagnòstic l'hem reduït a quatre dies", ha subratllat en roda de premsa. Abans era d'entre 7 i 17, ha anotat. Això permet que les dades que es donen a conèixer siguin molt més fidedignes amb el que ha succeït recentment.

També facilitarà conèixer els professionals sanitaris que realment s'han contagiat els últims dies. Darrerament anava incrementant la xifra, però Simón ha apuntat que es coneixien pel test d'anticossos i no permetia saber en quin moment s'havien contagiat. Aquest dilluns l'epidemiòleg ha asseverat que les últimes 24 hores s'han produït 18 nous infectats entre el col·lectiu sanitari, tot i que hi ha sis comunitats autònomes que encara no estan podent donar les dades exactes del dia. Simón no ha aclarit quines són. Aquest dilluns Sanitat no ha donat les dades de persones curades i el doctor ha assegurat que es vol posar l'accent en els casos actius. També per aquest motius ha justificat que tampoc s'hagin publicat xifres desglossades sobre positius detectats amb PCR per una banda i amb test d'anticossos per l'altra.

Letalitat de menys del 2%

Tot i desitjar que siguin zero les víctimes mortals, Simón s'ha congratulat d'unes dades "realment bones" i ha parlat de com ha evolucionat la letalitat. Els que van iniciar símptomes fa un mes i mig tenien una letalitat de l'11% aproximadament i, en canvi, els que van iniciar símptomes entre el 27 d'abril i el 3 de maig la tenen de menys del 2%, ha destacat. "A mesura que ha evolucionat l'epidèmia hem après a tractar-la millor, aquí i a la resta del món", ha afegit.