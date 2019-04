Una 'botiga' de roba per als qui no poden estrenar

Anar a una botiga, triar una peça de roba i estrenar-la és un patró quotidià que, malgrat tot, no sempre és a l'abast de tothom. La Fundació Banc de Roba de l’Hospitalet de Llobregat, de la cooperativa AEMA, farà que això sigui possible per a moltes famílies en una situació de vulnerabilitat gràcies a la posada en marxa d'un punt d'atenció personalitzada on les famílies que no poden accedir a aquest bé essencial el rebran com si fossin en una botiga: seleccionant les peces que necessiten i que més els agraden de totes les que té el banc.

"No volem arribar al model de donar per donar", sosté el gestor del projecte, Robert López, que remarca que són molt conscients que la roba arriba a algú que ho necessita i que la cooperativa l'entén "com un bé de primera necessitat”. El Robert, que és educador social, defensa que l'objectiu de la iniciativa és dignificar la donació i crear un model que faci sentir bé la persona que la rep.

El projecte del Banc de Roba té de dues línies de treball: les donacions a entitats socials infantils i el punt d'atenció personalitzada. Totes dues consisteixen en dues donacions anuals, una per a la temporada de primavera-estiu i una altra de cara a la de tardor-hivern.

El punt d'atenció personalitzada es posarà en marxa a finals d'aquest mes, i la 'botiga' obrirà un dia a la setmana. Les persones que accediran a aquest servei seran derivades dels serveis socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet, després d'estudiar els casos i constatar la necessitat que hi al darrere. Els serveis socials hi derivaran una persona per família, però es tindrà en compte el nombre de persones de la llar i aquesta persona tindrà dret a agafar entre 10 i 12 peces de roba d'adolescent o adult.

Per als infants, es fan 'packs' de roba que proporcionen diverses entitats. Actualment, el projecte té conveni amb dues associacions, l’Associació Educativa Ítaca i l’Esplai La Florida, i aviat tancarà un acord amb el Grup Infantil Juvenil de Sant Ildefons. A cada entitat s'envien 30 'packs' i cadascun conté tres mudes completes i un pijama. A part d’aquests convenis indefinits, hi ha altres acords temporals amb fundacions o altres institucions, com per exemple amb Open Arms, centres de menors no acompanyats, centres de dones maltractades o persones sense llar, a les quals s'entreguen paquets de roba d'emergència.

La iniciativa va néixer el 2017 i l'últim trimestre de l'any passat van començar les primeres donacions. En només aquests primers mesos han distribuït 5.000 peces de roba a més de mil famílies. Entre el 90% i el 95% de roba que arriba a la fundació és sense estrenar, excedents d'empreses tèxtils. Segons l'últim inventari, el banc disposava de 9.500 peces de roba. Tot i que la proposta es basa en roba sense estrenar, la fundació no es tanca a aquelles persones o entitats que volen proporcionar-ne de segona mà, ja que sempre se'n treu un profit: es cedeix al rober municipal o es reutilitza el teixit.

Oportunitats laborals

La inserció laboral de joves en situacions de vulnerabilitat és un altre dels trets distintius del Banc de Roba. El Prince Ahmadou té 20 anys i va arribar a Catalunya el maig del 2014 des de Costa de Marfil. Fa un mes que treballa a la fundació, una oportunitat per regular la seva situació al país. "A mi em van ajudar i jo ara em sento bé ajudant els altres", explica el Prince, i afegeix que se sent "orgullós d'estar a la fundació i ajudar la gent que ho necessita".

El Prince estudia comerç internacional gràcies a les beques de la fundació Nous Cims, així com el Fran, que treballa al Banc de Roba des dels inicis, el 2017, i estudia el grau de ciències de l’activitat física i l’esport a la Universitat de Barcelona. El Fran, que és de la República Dominicana, va poder regular la seva situació gràcies al contracte laboral que li van fer des de la Fundació Banc de Roba.

"Hi ha molts bancs de roba, però fan falta iniciatives socials innovadores", reclama el gestor del projecte. El punt d'atenció personalitzada és innovador, però la característica més destacada segons el Robert és la sostenibilitat, "donar-li una sortida a la roba que no s'ha venut i reutilitzar tot el que arriba". Ara, la fundació de l’Hospitalet se centra en el mateix municipi, però els seus objectius van més enllà i esperen, en un futur, "replicar el model en un altre territori, perquè significaria que la proposta funciona".