Mor un home d'entre 70 i 80 anys ofegat a la platja de la Fosca de Palamós

Un home d'entre 70 i 80 anys ha mort ofegat aquest dilluns al matí a la platja de la Fosca de Palamós, al Baix Empordà. Fonts de Protecció Civil han confirmat a l'ACN que un banyista ha trucat al telèfon d'emergències 112 a les deu del matí, alertant que havia vist un cos flotant cap per avall, a 15 metres de la costa.

La policia local l'ha tret de l'aigua i fins al lloc dels fets hi ha anat també una ambulància i dues patrulles dels Mossos. Un cop fora de l'aigua s'ha certificat la mort de l'home, que no duia documentació i hauria anat sol a la platja. La Fosca és una platja vigilada però el servei comença a les 10.30 h, de manera que quan l'home s'ha ofegat no hi havia cap socorrista per ajudar-lo.

Protecció Civil recorda a la població que cal extremar la prudència en el bany i no banyar-se en cas de trobar-se malament o d'estar cansats. També, recomana sortir de l'aigua si es noten símptomes estranys i fer una immersió gradual, així com evitar estar exposats al sol massa temps.