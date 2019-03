Una baralla entre dos grups de joves a la Zona Franca acaba amb tres 'menes' ferits lleus

Un baralla la nit de dissabte a diumenge entre dos grups de joves a la Zona Franca va acabar amb tres 'menes' ferits lleus, que van ser evacuats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al CAP de Manso, segons ha avançat el diari 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts del SEM. Des dels Mossos han apuntat que van rebre un avís a través del 112 però que quan van arribar ja no quedava ningú. Un testimoni sí que els hauria dit que en la baralla hi havia menors tutelats implicats. La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha explicat a TV3 que l'incident es va produir entre cinc menors del centre de la Zona Franca i cinc joves del barri, però que era una disputa "per temes d'adolescents", sense connotacions racistes.

Oliva ha apuntat que aquí no hi ha component racista perquè no hi va haver crits xenòfobs ni tampoc hi ha una reiteració com en el cas de Castelldefels. "Va ser una baralla de 20 minuts", ha conclòs.

D'altra banda, ha tret ferro a la comunicació interna que la DGAIA ha enviat als centres demanant que informin si pateixen atacs o agressions d'algun tipus. Oliva ha indicat que no es tracta d'una comunicació a partir d'aquest últim incident, sinó que periòdicament es va demanant informació als centres i preguntant quines necessitats tenen.