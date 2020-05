Els restauradors de Barcelona veuen "poc realista" la proposta de Colau per ampliar terrasses

Els restauradors de Barcelona es preparen per si el ministeri de Sanitat valida la proposta que la ciutat entri dilluns a la fase 1 del desconfinament i, per tant, poden recuperar les terrasses amb el 50% del seu aforament. El govern d'Ada Colau va anunciar, a principis d'aquest mes, que atenia les peticions del Gremi i que permetria que les terrasses ocupessin més espai públic per no haver de renunciar a aforament i que també autoritzaria els locals que no en tenien a poder-ne habilitar. Els detalls del text, però, s'havien de negociar amb els afectats, i avui dimecres les tres entitats implicades –Gremi de Restauració, Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta– han emès un comunicat en què lamenten que el procés s'ha tancat sense acord. Veuen poc realistes alguns termes –com el fet que el creixement sigui sempre sobre calçada– i, sobretot, demanen que tot el procés pugui avançar molt més ràpid del previst.

Els detalls de la proposta els donaran a conèixer aquesta tarda els tinents d'alcalde Janet Sanz i Jaume Collboni. El Gremi, que ja ha rebut centenars de peticions i assegura que aviat seran milers, demana, sobretot, que el procés pugui ser molt mes àgil.

"Hem intentat fer entendre al govern que alguns dels criteris que figuren al decret són poc realistes i dificultaran l'ampliació efectiva de terrasses", lamenta Roger Pallarols, director del Gremi, que apunta que l'habilitació d'aquests espais no serà immediata i que les autoritzacions podrien trigar setmanes. Des del Gremi remarquen que caldrà actuar amb molta rapidesa per atendre el "pic" de peticions.

"Per al govern, aquesta preferència per la calçada era una línia vermella: hem cedit i l’hem acceptat, però en molts casos l'única manera d'ampliar serà en vorera i confiem que es pugui donar una resposta positiva, ajustada a les particularitats de cada cas", puntualitza Pallarols.

Els sectors afectats demanen celeritat a l'hora d'atendre les peticions, tenint en compte que l'objectiu de la mesura és la reactivació econòmica, i confien que l'acord, ara trencat, es pugui recuperar en la tramitació de les llicències. "El govern ens ha estès la mà", reconeix Pallarols. De moment, però, el decret d'alcaldia que ha de recollir la nova regulació avança sense acord. El que sí que s'ha acordat és la rebaixa del 75% de la taxa de terrasses des que s'aixequi l'estat d'alarma –ara no s'està pagant– i fins a finals d'any.

Avui dia a Barcelona hi ha 5.704 terrasses autoritzades. Les del grup més nombrós, amb 2.210 terrasses, tenen entre 8 i 15 cadires en circumstàncies normals; 1.876 terrasses tenen entre 16 i 31 cadires, i 777 terrasses tenen 32 cadires o més. En aquests casos, la gran majoria tenen 4 cadires per taula.