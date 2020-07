Barcelona plantejarà avui fer algun "pas enrere" davant l'augment de casos de covid

Els casos de covid a Barcelona continuen multiplicant-se i la proximitat a l'Hospitalet de Llobregat, on ja s'han aplicat mesures de restricció per intentar frenar els contagis, posen la capital en alerta. L'alcaldessa Ada Colau ha explicat en una entrevista a TV3 que la situació a la ciutat "preocupa" perquè és una de les zones més denses d'Europa i això la fa especialment vulnerable al virus. De moment, consten mig miler de casos en 25 "petits brots". I, per això, la ciutat plantejarà avui, en la reunió de coordinació amb Salut, si cal adoptar noves mesures de protecció. "Es parlarà de si cal fer un pas enrere per després poder seguir avançant", ha apuntat Colau, que no ha volgut entrar a concretar quins són els canvis que hi ha ara sobre la taula. Ha remarcat, però, que ara "ningú no planteja un confinament total". I ha insistit que ara el principal focus de transmissió són les trobades informals, com les paelles o les barbacoes, que és on més "s'abaixa la guàrdia".

"Barcelona té una situació molt complexa amb moltíssimes activitats de molts tipus", ha remarcat Colau, que ha dit que, per això, la comissió amb el Govern es reuneix d'urgència avui a les 12.30. L'alcaldessa ha explicat que la seva prioritat serà insistir al Govern en la necessitat de reforçar els mecanismes de rastreig. "El que més ens preocupa és que el rastreig no està ben dotat", ha dit.

A part del tipus de contractació dels rastrejadors, el problema, segons l'alcaldessa, és que només n'hi ha 120 en tres torns de 40 i que això "és totalment insuficient". Ha explicat que segons els seus càlculs ara ja caldrien 50 rastrejadors només per als casos notificats a Barcelona. "El moment de reforçar el dispositiu és ara i no la setmana que ve", ha alertat. "L'han d'ampliar ja sí o sí", ha afegit. Colau ha apuntat que si el Govern té alguna dificultat, el consistori podria oferir reforços per a aquest servei. Ha descartat, però, un sistema paral·lel. "No vull polèmica, vull que funcioni i tothom ha vist que al Segrià s'ha anat tard", ha defensat.

Colau s'ha mostrat segura que caldrà aprovar mesures com les de l'Hospitalet de Llobregat en molts altres llocs de Catalunya i ha apuntat que quan no hi ha rastreig la situació es fa molt més complicada. "Hem de comptar que amb l'Hospitalet som una mateixa ciutat a l'àrea metropolitana i hem de coordinar-nos al màxim", ha remarcat.