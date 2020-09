Montero veu de "sentit comú" que tots els pares amb fills en quarantena tinguin dret a la baixa

Poc després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, refredés en una entrevista a TVE la possibilitat que els pares i mares de nens en quarantena però sense un diagnòstic positiu de covid-19 puguin cobrar una baixa, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que era "de sentit comú" fer aquest pas i igualar, per tant, la situació de les famílies en quarantena i PCR positiva i les que també s'han d'estar a casa tot i no tenir covid-19. Després d'una trobada amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la ministra ha explicat que els ministeris de Treball i Inclusió treballen en aquesta línia i ha posat èmfasi en la necessitat de situar les cures en un lloc central de les noves polítiques.

Montero, de fet, ha acompanyat diferents membres del govern municipal de Barcelona en una visita al centre Barcelona Cuida, un espai pensat per atendre totes les consultes en l'àmbit de les cures, i tant ella com Colau han remarcat que la pandèmia ha fet encara més evident la necessitat d'aquestes feines. "Hauria de ser una feina essencial i ha sigut molt invisibilitzada i fins i tot desprestigiada per la política institucional", ha lamentat Colau.

Montero, que ha considerat que centres com aquest de Barcelona són una bona pràctica, ha remarcat que cal impulsar polítiques públiques per poder fer les cures "amb dignitat". La ministra, de fet, ha admès que era necessari fer autocrítica per la inexistència d'una bateria de polítiques públiques que permetin "cuidar i ser cuida't" i ha considerat que les cures s'han de convertir en un "vector de democratització". Segons la ministra, les polítiques d'igualtat, que han de ser centrals, contribuiran a la reconstrucció econòmica després de la pandèmia.

L'oferta per a les escoles es manté

Colau, al seu torn, també s'ha referit a la reobertura de les escoles, un punt que ha considerat "urgent" després de sis mesos, però que ha apuntat que s'ha de fer amb totes les garanties. L'alcaldessa ha reiterat que s'han ofert més de 200 equipaments tancats i espais oberts per poder oxigenar-les. "Són les direccions, les que han de veure com s'organitzen els grups", ha apuntat, i ha assegurat que els espais continuaran a disposició de les escoles encara que ara no els facin servir.