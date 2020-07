Colau, sobre els actes culturals: "Nosaltres no volem tancar res, però hi ha inseguretat jurídica"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, insisteix que els espais culturals són segurs i que estan fent bé la feina per garantir que es compleixen les mesures de seguretat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha acusat el Govern de no haver arribat a temps amb el sistema de rastreig de positius i d'estar-ho intentant compensar amb "prohibicions generals a sectors que no en tenen cap culpa". "La cultura ho està fent molt bé", ha dit Colau, i ha assegurat que no hi ha cap brot conegut que s'hagi originat a festivals, teatres o cinemes. Segons l'alcaldessa, el president Torra ha reconegut que aquesta prohibició de caràcter general "grinyola" però la resposta oficial ha acabat refermant la prohibició. "Nosaltres no volem tancar res, però hi ha inseguretat jurídica", ha defensat, i ha insistit que confia que avui el Govern faci marxa enrere "per sentit comú" i aixequi la restricció.

L'alcaldessa ha considerat "coherents" la resta de restriccions aprovades, com limitar les trobades de més de deu persones o tancar l'oci nocturn. Segons Colau, l'augment de casos s'explica pels errors en el sistema de rastreig. "El que no té sentit és que el Govern hagi arribat tard i segueixi improvisant. No castiguem justos per pecadors", ha criticat. Per això, ha demanat al Govern una bona "coordinació interna" i que es coordini, també, amb els ajuntaments.

"Necessitem instruccions clares i coherents, que no generin més confusió", ha apuntat i ha demanat al Govern que canviï la manera d'actuar. En aquest sentit, ha considerat que és "evident" que, tot i les recomanacions, molts barcelonins han marxat de la ciutat aquest cap de setmana, però ha apuntat que hi havia moltes informacions contradictòries com dir que sí que es podia sortir si era en l'àmbit familiar o mantenir les platges obertes.

"Soc molt defensora de ser molt clars: mai ningú m'ha plantejat que es treballi en un confinament general", ha assegurat, i ha dit que el que es planteja són mesures que acotin els casos. En aquesta línia, el regidor de Presidència del consistori, Jordi Martí, ha assegurat en un tuit que la decisió de tancar la programació cultural és "la prova exacta" del valor que el Govern atorga a la cultura i ha apuntat que es tracta d'un aspecte "essencial".