Barcelona obre avui les platges també en la franja esportiva de la nit

Les platges de Barcelona amplien l'horari. A partir d'avui, amb la ciutat ja en fase 1, les platges estaran obertes també durant la franja esportiva de la nit: de les vuit a les onze. Aquesta decisió ha d'ajudar, segons el consistori, a esponjar la franja del matí, que és quan han detectat acumulacions de persones, sobretot a les platges que queden més a prop del centre de la ciutat, com la Barceloneta, Icària o Bogatell. El regidor de Transició Energètica de l'Ajuntament, Eloi Badia, ha defensat aquest dilluns que l'afluència a les platges ha sigut "desigual", amb una ocupació mitjana del 7% de l'espai, però que hi ha hagut puntes del 16% en algunes de les més properes al centre i sobretot a la franja de matí. "Necessitem tornar a apel·lar a la corresponsabilitat en la franja de matí", ha defensat.

No s'autoritza encara el bany recreatiu, ni prendre el sol. Els federats ja podran entrar per qualsevol punt d'accés. El regidor ha demanat mantenir les distàncies de seguretat i anar a les platges més buides per evitar l'aglomeració. El bany recreatiu es posarà en marxa a partir de la fase 2.

Els xiringuitos de platja també podran anar obrint aquesta setmana amb un màxim de 30 taules i, en alguns casos, amb una ampliació extraordinària de l'espai. Després de setmanes de negociació, s'ha acordat una rebaixa del 75% de la taxa per a aquests establiments, que no el pagaran quan no estiguin oberts i que podran decidir avançar la data de tancament, normalment fixada al 30 de novembre. "Estem al seu costat perquè puguin obrir com abans millor", ha apuntat el regidor.

El que sí que es permet des d'aquest mateix dilluns és estar-se als parcs de la ciutat en grups des fins a deu persones. "Normalitzem el pas endavant que ja s'estava produint", ha dit el regidor, que ha defensat que ara els veïns ja podran descansar en algun lloc després de les caminades.

Badia ha informat, també, que a partir d'avui s'autoritza l'entrada de ciutadans als cementiris per anar-hi a fer visites o tasques de manteniment. El regidor ha avisat que, si de cara al cap de setmana es detecta que hi ha més afluència de gent al cementiris, s'establirà algun tipus de sistema de regulació d'accés.