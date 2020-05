Barcelona obrirà les platges per passejar-hi a partir de dimecres

La ciutat de Barcelona continua flexibilitzant mesures de confinament. El següent pas serà, a partir de dimecres, l'obertura de les platges entre les sis del matí i les vuit del vespre perquè s'hi pugui passejar. De moment només poden fer-ne ús els esportistes en la franja de matí –els federats també en la del vespre–, però el consistori ja ha informat que la mesura es relaxarà a partir de dimecres. Això sí, encara no estarà autoritzat el bany recreatiu ni tampoc estar-se a la sorra. Només passejar-hi –cadascú en la franja autoritzada– o fer-hi esport. Les zones de jocs infantils i les esportives continuaran tancades. Entre les vuit del vespre i les onze de la nit només hi podran accedir els esportistes federats o els que practiquin surf, que ho seguiran fent per l'accés habilitat a la platja del Bogatell.

A partir del mateix dimecres, a més, tots els parcs de la ciutat estaran oberts al públic i, per facilitar la pràctica esportiva, n'hi haurà 22 que avançaran l'hora d’obertura de les deu a les vuit del matí. Els tres parcs de la ciutat que tenen un centre educatiu a dins obriran un accés a partir de dimarts per facilitar l'entrada de les famílies a fer la preinscripció escolar. El Park Güell també reobrirà, però només per a l'ús veïnal i la pràctica d'esports. Les visites culturals encara hauran d'esperar.

El que ja començarà a funcionar dilluns és la recollida de mobles i trastos vells, que havia quedat aturada amb l'estat d'alarma. Els residus voluminosos es podran baixar al carrer el dia assignat a cada zona entre les vuit del vespre i les deu de la nit. De moment no es recupera el servei de recollida de mobles i trastos vells sota petició a la porta de casa, només el del dia fixat a peu de carrer.