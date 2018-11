El 14% de les barcelonines reconeixen haver patit alguna agressió masclista

Un 13,8 de les barcelonines reconeixen haver patit alguna agressió masclista, sense comptar comentaris, gestos sexuals o exhibicionisme. I un 2,3% han sigut víctimes d'un atac masclista greu, segons una enquesta a 4.075 barcelonines extreta de l'Enquesta de Violència Masclista a Catalunya del 2016 i presentada avui en el marc de les jornades 'Masculinitats i canvi social', organitzades per l'Ajuntament de Barcelona al Palau Macaya.

El resultat de l'enquesta sobre percepció de violències masclistes mostra que ha augmentat el percentatge de dones i d'homes que identifiquen com a violència actituds com ara no deixar que la parella parli amb un altre home o controlar tots els seus moviments pel mòbil. Tot i això, encara hi ha dades preocupants, com el fet que un 7% d'homes i un 5% de dones no consideren violència masclista obligar la parella a tenir relacions sexuals.

L'any 2010, només un 41% dels homes enquestats consideraven violència masclista controlar on, amb qui i què fa en cada moment la seva parella. El 2016, aquest percentatge va augmentar un 22%, fins al 63%. En les dones, el percentatge de les que així ho perceben ha passat del 61 al 74%. Tot i que encara hi ha un 15% d'homes i un 9% de dones que no consideren que donar una bufetada una vegada a la parella sigui violència masclista, els resultats són millors també que el 2010, quan eren un 31% i un 15%, respectivament.

La gran majoria de persones (un 87,4% dels homes i un 76,3% de les dones) creuen que el consum excessiu d'alcohol o drogues és una de les causes principals de la violència masclista. També hi ha la creença (un 69% de les dones i un 60% dels homes) que haver viscut anteriorment situacions de violència, sobretot a la infància, és determinant. La tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona Mar Camarasa ha advertit que es tracta de "falses creences" i que "la majoria d'homes [atesos] no han viscut violència a la infància".

Les dones, en qualsevol cas, tenen una percepció més clara del que són violències masclistes. Per això l'Ajuntament creu que "és el moment d'adreçar-se als homes", segons ha reconegut la regidora de Feminismes, Laura Garcia. En aquest sentit, el consistori està satisfet amb el Servei d'Atenció a Homes (SAH) de Barcelona, que treballa amb homes que reconeixen haver exercit algun tipus de violència. El departament ha augmentat un 90% la seva activitat i ha treballat ja amb 270 casos. Des de l'administració local asseguren que les millores són evidents, sobretot en les persones que acaben el tractament, que dura dos anys i en els quals es fan al voltant de 30 sessions.

La regidora s'ha mostrat contundent a l'hora d'exigir més implicació de la Generalitat i l'Estat: "Si ens trobéssim un Govern i un Estat tan compromesos amb la violència masclista com l'Ajuntament, seríem molt més ràpids en la lluita contra aquest problema". Garcia ha assegurat que tot i que la llei catalana és "més avançada" que l'estatal, la Generalitat "no respon a aquestes polítiques i no té determinació en aquestes polítiques". També ha acusat el Govern de tenir "aturat" des del 2015 el pla català contra la violència masclista. En una línia similar, ha assegurat que, pel que fa l'Estat, "portem un any i mig parlant d'un pacte d'estat però encara no està desenvolupant-se ni dona els recursos necessaris als Ajuntaments, que som els que al final acabem atenent el dia a dia".