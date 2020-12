El 37,5% dels barcelonins, convençuts de vacunar-se contra el covid

El 44,4% dels barcelonins asseguren que el covid-19 els ha passar factura a nivell de salut -les dones en un percentatge més alt que els homes- i més de la meitat tenen algun tipus de neguit laboral vinculat a la pandèmia. Ho recull l'edició del desembre del baròmetre municipal, que ha destinat un apartat a la crisi sanitària. L'enquesta, feta a 799 persones, també recull que el 37,5% estan fermament convençuts de vacunar-se quan sigui possible, mentre que l'11,8% tenen claríssim que no ho faran. Domina, de moment, el grup que va del "probablement sí" (29,3%) al "probablement no" (15,1%). Les dones són més reticents a la vacuna i, per edats, els més joves (18-24 anys) i els més grans (+de 64) són els que s’hi mostren més disposats.

El 40% dels enquestats defensen que el covid-19 es va crear en un laboratori i el 16,5% avalen la tesi que és una conspiració de les elits mundials per retallar les llibertats dels ciutadans. El 35% consideren que el Govern hauria d'adoptar mesures més dràstiques, fins i tot un confinament total, per frenar el ritme de propagació de la pandèmia. Prop del 30%, però, avisen que les restriccions faran més mal que el mateix virus. L'opció de deixar que la població que no és de risc s'infecti lliurement per no aturar l'economia rep el suport del 17,8% dels entrevistats.

En relació als efectes de la pandèmia, el que més preocupa és la salut de les persones estimades, seguit dels condicionants a la pròpia vida. Gairebé la meitat dels barcelonins diuen que estan preocupats per la situació econòmica vinculada a la crisi sanitària i un 46% per l'afectació que té en la vida familiar.

Si es miren les principals preocupacions dels barcelonins recollides al baròmetre, però, la pandèmia ocupa la quarta posició de la taula i l'atur la tercera. A dalt de tot del rànquing s'hi manté, un any més, la inseguretat, i el trànsit se situa ara com el segon maldecap dels ciutadans.